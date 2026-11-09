Pensioni Luca Barbareschi: ecco quanto percepisce e la polemica sulle tasse

Luca Barbareschi svela la sua pensione di 3.600 euro e critica il sistema fiscale italiano. L'attore 70enne difende il pagamento dei contributi e denuncia l'evasione.

Luca Barbareschi ha aperto un dibattito acceso sulle pensioni e sul sistema tributario nazionale, rivelando dettagli inediti sulla sua situazione previdenziale. L'attore di settant'anni ha dichiarato di percepire mensilmente 3.600 euro dalla sua pensione, una cifra che considera alta rispetto alla media ma che continuerà a essere tassata regolarmente dallo Stato italiano.

Confronto con Fondi Privati e Svizzeri

Barbareschi ha spiegato che, se i contributi versati nel corso della sua carriera fossero stati investiti in fondi privati elvetici o gestioni alternative, il reddito mensile attuale potrebbe raggiungere i 70.000 euro. Questa stima pone in risalto la differenza tra il sistema di ripartizione pubblico italiano e le opportunità di rendita offerte dai mercati finanziari esteri, evidenziando il costo opportunità di aver scelto la via dei contributi previdenziali tradizionali.

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Storia Contributiva e Versamenti Storici

Il protagonista del cinema italiano, noto per film come C'eravamo tanto amati e Il grande bluff, ha ricordato di aver versato fino a un miliardo di lire annui negli anni d'oro della sua carriera. Specificando che il carico fiscale all'epoca raggiungeva il settanta per cento del guadagno lordo, con una combinazione di tasse dirette al cinquanta per cento più l'iva, ha dimostrato di aver pagato integralmente i propri doveri contributivi durante il periodo di massima visibilità pubblica.

Critica all'Evasione e Assenze Fiscali

Secondo l'artista, l'evasione fiscale massiccia in Italia è la causa principale del debito pubblico nazionale. Ha sostenuto che se tutti i cittadini pagassero le imposte, anche solo il minimo contributivo, il paese non avrebbe debiti e le statistiche sulla povertà sarebbero diverse. Ha citato la presenza di milioni di persone che sembrano non guadagnare nulla perché operano nell'economia sommersa, contribuendo a distorcere la percezione della ricchezza reale del paese.

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Accuse contro il Mondo dello Spettacolo

Barbareschi ha lanciato dure accuse contro colleghi e figure pubbliche che criticano moralmente le politiche fiscali senza aver rispettato i propri obblighi. Ha descritto scene di amministratori finanziari che trasportavano valigie piene di contanti a Chiasso per depositarle in banche svizzere, come l'UBS, durante gli anni di massimo splendore della televisione e del cinema. Ha definito vergognosa la situazione in cui chi ha pagato le tasse si ritrova con una pensione limitata, mentre chi ha evaso conserva i soldi neri all'estero o sotto il materasso.

Patrimonio Personale e Scelte Familiari

Per quanto riguarda il suo patrimonio personale, Barbareschi ha chiarito di non lasciare eredità finanziarie complesse, limitandosi a trasferire ai propri figli immobili in località specifiche. Ha menzionato la presenza di una casa in campagna e altre proprietà a Cortina e a Filicudi, smentendo l'idea di un'accumulazione di capitali mobiliari nascosti. Questa dichiarazione conclude il suo intervento sul tema della trasparenza economica e della responsabilità individuale nel contesto previdenziale italiano.