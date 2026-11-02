Pensioni: nuova stretta su 1,7 milioni di pensionati con assegni alti

La legge di bilancio 2027 riduce la rivalutazione per 1,7 milioni di pensionati. Perdite fino a 2 mila euro annui per chi supera il minimo.

Una significativa riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici colpirà circa 1,7 milioni di beneficiari con assegni superiori a cinque volte l'importo del trattamento minimo. Questa misura, inserita nell'articolo 55 della legge di bilancio per il 2027, modifica le regole di indicizzazione vigenti e introduce un sistema uniforme che non distingue più tra diverse fasce di reddito come avveniva in precedenza. La decisione ha generato preoccupazioni immediate tra gli interessati, poiché si stima che la perdita economica possa superare i duemila euro annuali per ciascun pensionato coinvolto.

Cambio delle regole sulla rivalutazione pensionistica

Il provvedimento ripropone la disciplina introdotta nel biennio 2023-2024, eliminando gli scaglioni differenziati previsti dalla normativa precedente. In base alla vecchia regola, la rivalutazione era pari al cento percento per le pensioni fino a quattro volte il minimo, al novanta percento per quelle tra quattro e cinque volte e al settantacinque percento per quelle oltre tale soglia. Ora l'intero importo della pensione verrà rivalutato esclusivamente alla percentuale fissata dal governo, indipendentemente dall'entità dell'assegno percepito dai singoli cittadini.

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Questa scelta colpisce direttamente manager, imprenditori, autonomi e professionisti che hanno contribuito per anni al sistema previdenziale. Si tratta di individui che rappresentano il dieci percento del totale dei 16,4 milioni di pensionati in Italia, ma che oggi sopportano il sessantasei percento del carico fiscale Irpef sulle pensioni. La misura è stata criticata da diversi osservatori economici come un ulteriore onere per una categoria che ha già subito riduzioni significative nel potere d'acquisto negli ultimi decenni.

Impatto economico sui diversi gruppi di pensionati

I problemi iniziano concretamente per i 785 mila pensionati con assegni tra cinque e sei volte il trattamento minimo. Per questi soggetti, la rivalutazione sarà applicata solo al cinquanta tre percento dell'inflazione, comportando una perdita reale di valore. Chi percepisce circa tremilacinquecento euro netti mensili vedrà il proprio reddito eroso in modo significativo rispetto all'aumento dei prezzi al consumo registrato nel periodo di riferimento.

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Situazione ancora più critica per i 525 mila pensionati con assegni tra sei e otto volte il minimo, per i quali la rivalutazione scende al quarantasette percento. Ulteriormente penalizzati sono i 203 mila anziani con pensioni tra otto e dieci volte il minimo, soggetti a una rivalutazione del solo trentasette percento. Infine, i 202 mila pensionati con assegni oltre dieci volte il minimo affrontano una rivalutazione del trentadue percento sull'intero importo, subendo la maggiore erosione del valore reale del proprio reddito.

Storia delle mancate rivalutazioni e costi per lo Stato

Il contesto storico mostra come questa misura si inserisca in una serie di interventi che hanno limitato la crescita delle pensioni. Dal lontano 1996, con governi Prodi, D'Alema e Amato, si sono verificati tagli significativi, seguiti da pause sotto Berlusconi e un nuovo azzeramento nel 2007. Solo con il governo Monti si è tornato a parlare di adeguamenti, ma le dinamiche recenti hanno visto un accumulo di debiti reali verso i contribuenti. Gli esperti stimano che nei soli quattro anni di governo Meloni-Giorgetti, i pensionati abbiano contribuito per cinquantamila miliardi extra ai conti dello Stato attraverso ridotte indicizzazioni.

Considerando l'arco temporale dal 2006 ad oggi, quando l'aliquota fiscale del quarantatré percento scattava sopra i centomila euro, la situazione è profondamente cambiata. Oggi quella soglia corrisponde a circa quattromilaquarantamila euro, mentre il rapporto debito-Pil è salito al centoquattro percento. Il sacrificio complessivo grava sulle spalle di 1,715 milioni di anziani con età media tra i settanta e gli ottanta anni, definendoli come il povero ceto medio pensionato.

Perdite di potere d'acquisto e prospettive future

Un esempio concreto riguarda un pensionato con un assegno pari a undici volte il minimo, che vale oggi ottantasettemilaquindicesette euro lordi l'anno. Nel periodo 2012-2021, coperto dai governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte uno e due, questo soggetto ha perso il dieci percento del potere d'acquisto. Dopo una pausa sotto Draghi, un altro dieci percento è stato eroso sotto Meloni, portando la perdita totale a oltre centoundicimila euro in quattordici anni.

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Con un'inflazione acquisita al 2026 stimata al tre percento quattro, invece del due percento otto utilizzato nei calcoli governativi, la perdita annuale prevista sale a duemilaventitré euro. Questo importo rappresenta una sorta di supplemento Irpef nascosto, sottraendo risorse essenziali a persone che spesso necessitano di cure mediche e assistenza. La domanda costituzionale rimane aperta: è lecito sottrarre oltre un anno di pensione pagata con contributi e tasse a chi ha lavorato tutta la vita?