Pensioni, Osnato apre alla rivalutazione: ipotesi cinque volte il minimo

Marco Osnato di Fratelli d'Italia apre alla rivalutazione delle pensioni nella manovra, mentre il taglio sugli assegni sopra 2450 euro lordi resta al centro delle critiche.

Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia, ha aperto a un possibile intervento sulle pensioni nell'ambito della legge di bilancio del Governo guidato da Giorgia Meloni. Osnato ha parlato in un'intervista al quotidiano Repubblica, indicando la rivalutazione degli assegni come il punto su cui lavorare. La sua apertura arriva mentre la manovra è sotto pressione per le critiche su sanità, scuola, giovani e tassazione, con il tema previdenziale che ha catalizzato gran parte del dibattito.

Il nodo riguarda la scelta della legge di bilancio di tagliare la rivalutazione all'inflazione per gli assegni superiori a circa 2450 euro lordi. La maggioranza sta cercando soluzioni in un contesto di margini di manovra fiscale molto ristretti, e le aperture emerse finora sono considerate limitate.

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Rivalutazione delle pensioni: la proposta di Osnato

Marco Osnato sostiene che la rivalutazione delle pensioni debba essere affrontata con un intervento mirato. Nell'intervista a Repubblica ha ricordato che, in altre leggi di bilancio, la rivalutazione è stata lasciata piena una volta fino a cinque volte il minimo e in un'altra occasione fino a quattro volte il minimo.

Secondo Osnato, se si riuscisse a garantire la rivalutazione fino a cinque volte il minimo, il risultato sarebbe per lui soddisfacente. La sua posizione indica quindi una soglia precisa come obiettivo, senza però essere presentata come una misura già decisa dalla maggioranza.

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Le sigle sindacali hanno invece protestato duramente contro il Governo di Giorgia Meloni, affermando che i pensionati non sono un bancomat. Per questo l'apertura di Osnato difficilmente potrà soddisfare le parti sociali e i diretti interessati, che chiedono di ridiscutere il taglio previsto sugli assegni più alti.

Sanità e Superbonus: le posizioni nella maggioranza

Sul fronte della sanità, Marco Osnato ha criticato l'assegnazione di fondi inferiori rispetto a quelli richiesti dal Ministero della Salute. Ha citato gli stanziamenti dichiarati dal ministro Schillaci, pari a 500 milioni, definendoli un passo positivo, ma ha messo in discussione l'efficienza della spesa delle Regioni.

Osnato ha contrapposto la Lombardia e il Veneto alla Puglia, sostenendo che quest'ultima registra una puntualità del 40 per cento sulle liste d'attesa. Il suo ragionamento è che le Regioni devono dimostrare di gestire in modo efficiente le risorse prima di chiedere ulteriori finanziamenti.

Sul tema delle banche e dell'ultima rata del Superbonus, spalmata su dieci anni, Osnato si è detto contento del fatto che Messina abbia telefonato a Meloni e che i due abbiano chiarito la questione. Ha poi rivolto un appello all'opposizione, sostenendo che lasciare 200 miliardi di debito ai governi successivi per una misura che non è servita a nulla sia più grave. Secondo lui lo spalmacrediti potrà essere corretto, se necessario, e le banche non hanno subito conseguenze estremamente negative dal Superbonus.

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Patrimoniale e proposte delle opposizioni

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, ha escluso l'ipotesi di una patrimoniale generalizzata, sostenendo che bisogna invece colpire la speculazione. In un'intervista al Corriere della Sera, Turco ha dichiarato che la proposta di AVS penalizza il capitale produttivo, con rischi per le imprese, gli investimenti e l'occupazione.

Turco ha indicato come obiettivo solo le speculazioni e le grandi ricchezze, senza una tassazione estesa a tutti. Ha inoltre affermato che il Movimento 5 Stelle troverà una sintesi nel campo largo, cioè nella coalizione di opposizione, sulle misure fiscali da proporre.