Giorgia Meloni rifiuta Quota 64 nella manovra. Salvini punta al 2027 con fondo da 850 milioni. Il futuro delle pensioni anticipate è incerto tra Lega e FdI.

La proposta legislativa nota come Quota 64, che consentirebbe il pensionamento anticipato a 64 anni con assegno ridetto, rischia di non trovare collocazione nel disegno di legge di bilancio in corso di approvazione. Sebbene la Lega continui a mantenere una retorica di opposizione e sfida, le dinamiche interne al Governo Meloni indicano un forte scetticismo sulla fattibilità immediata della norma. La premier Giorgia Meloni ha chiarito con fermezza al segretario della Lega, Matteo Salvini, che le risorse finanziarie necessarie per implementare la misura non sono disponibili nel quadro di spesa attuale.

Il blocco finanziario della misura pensionistica

Le discussioni negli uffici del Governo rivelano un approccio spietato verso le richieste del Carroccio. Anche se è stato previsto un fondo di 850 milioni di euro, destinato alla flessibilità in uscita dal 2027 al 2029, questa voce di spesa non è collegata esplicitamente a Quota 64. La mancata destinazione chiara dei fondi all'età pensionistica di 64 anni o al requisito contributivo dei 36 anni lascia spazio a interpretazioni diverse, aprendo la strada a un uso alternativo delle risorse.

Also read Manovra 2027, Vertice Meloni: Modifiche su Condono, Pensioni e Sanità

La strategia di Salvini e l'uscita dalla manovra

Di fronte al blocco, Matteo Salvini cerca di rilanciare la questione proponendo l'inserimento della misura attraverso un provvedimento legislativo separato. Questo provvedimento, che gestirebbe la Quota 64, verrebbe presentato esclusivamente nel 2027. Claudio Durigon, vicesecretario della Lega, sta lavorando intensamente al Ministero del Lavoro per restringere la platea dei beneficiari e trovare le coperture, pur di salvare la norma politicamente. La Lega rifiuta categoricamente di definire la mossa una ritirata, definendola invece una strategia temporale.

La posizione di Fratelli d'Italia contro la misura

Fratelli d'Italia si oppone fermamente all'idea di destinare le risorse disponibili a Quota 64. Il partito di governo preferirebbe utilizzare i fondi per la prevenzione e il welfare, definendo la proposta della Lega antiquata e inefficace. Rappresentanti di FdI sostengono che la norma coinvolgerebbe una platea sempre più ridotta di lavoratori, rendendola obsoleta rispetto alle attuali esigenze del mercato del lavoro e del sistema previdenziale. Questa opposizione interna al Governo limita ulteriormente le opzioni a disposizione di Salvini.

Advertisement

Concessioni minori e impatto politico

Nonostante il fallimento sulla Quota 64, Salvini ha ottenuto alcune concessioni minori, come il rafforzamento del fondo Strade Sicure e la richiesta di 10mila militari in più per la sicurezza stradale. Tuttavia, queste misure non colmano il divario politico creato dal rifiuto della misura pensionistica. La Lega cerca ancora di replicare la dinamica del primo Governo Conte, quando le riforme furono attuate via decreto, ma le attuali coalizioni di governo non offrono margini simili per manovre rapide ed esterne al bilancio ordinario.

Prospettive future e dichiarazione ufficiale

Alberto Luigi Gusmeroli, relatore per la Lega della manovra, ha dichiarato che il Carroccio non arretra di un millimetro sugli impegni presi con i lavoratori. La Lega insiste sul fatto che la copertura finanziaria ci sarà e che Quota 64 si attiverà a partire dal 2027. Tuttavia, l'assenza di chiarezza sui dettagli attuativi e l'opposizione di Fratelli d'Italia rendono questa scadenza un obiettivo incerto, lasciando il futuro della misura Pensionistica in una zona grigia politica e finanziaria.