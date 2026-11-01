Pensioni Uil: perequazione peggiore, scende al 75% per importi alti

Lo studio Uil Pensionati rivela che la nuova riforma della perequazione pensionistica è più severa del previsto. Le fasce alte vedono la rivalutazione scendere al 75%.

La confederazione sindacale Uil Pensionati ha pubblicato un nuovo studio dettagliato che aggiorna le precedenti stime relative alle modifiche del sistema di perequazione pensionistica. L'analisi, condotta alla luce dell'articolato ufficiale delle disposizioni governative, evidenzia come la situazione reale risulti significativamente peggiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato dalle prime indiscrezioni mediatiche. Il sindacato sottolinea che la portata della novità normativa è maggiore di quanto lasciato immaginare dai primi resoconti, confermando un impatto consistente sul reddito degli over sixty.

Modifiche alla Perequazione Pensionistica

Per comprendere appieno l'impatto di queste modifiche è necessario analizzare il sistema attualmente in vigore, che il governo intende superare con i nuovi provvedimenti. Attualmente, la perequazione è strutturata su tre fasce distinte di importo. L'inflazione viene riconosciuta per intero fino a un limite corrispondente a quattro volte il trattamento minimo mensile, che si attesta a 2.447,40 euro lordi.

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Sulla quota di pensione compresa tra quattro e cinque volte il minimo, la rivalutazione viene applicata solo per il 90% del valore dell'indice. Per la parte di assegno che supera le cinque volte il minimo, la percentuale di adeguamento si riduce ulteriormente al 75% sulla porzione che oltrepassa tale soglia. Questa meccanismo differenziato mira a limitare l'impatto della spesa pubblica sugli assegni più elevati.

Confronto con Precedenti Interventi

Non si tratta del primo intervento di questo tipo nel recente passato. Durante il biennio 2023-2024, le pensioni più alte, ovvero quelle oltre dieci volte il minimo, avevano già subito una riduzione drastica della rivalutazione. In quel periodo, l'assegno era stato rivalutato solo al 32% dell'indice, per poi scendere ulteriormente al 22% nell'anno successivo. Questi dati storici mostrano una tendenza già in atto verso una progressiva diminuzione della protezione contro l'inflazione per le fasce più ricche.

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Il nuovo studio della Uil Pensionati indica che, con le nuove disposizioni, la situazione per le fasce intermedie e alte peggiorerà ulteriormente rispetto agli scenari precedenti. L'adeguamento automatico ai prezzi al consumo, che rappresenta una garanzia fondamentale per il potere d'acquisto, subirà flessioni più marcate. Questo cambia le prospettive di molti lavoratori che si avvicinano al termine della loro carriera o che sono già in pensione con assegni medio-alti.

Impatto sugli Assegni e Prospettive

Le implicazioni di questa riforma toccano direttamente la vita economica di centinaia di migliaia di cittadini. La riduzione della percentuale di perequazione significherà un minore recupero del potere d'acquisto perso a causa dell'aumento dei prezzi. Per chi percepisce pensioni sopra la soglia dei cinque minimi, l'effetto combinato delle nuove regole e della svalutazione reale potrebbe essere particolarmente sensibile.

Il sindacato invita a prestare massima attenzione alle novità introdotte, poiché le conseguenze si faranno sentire nel lungo termine sulla stabilità finanziaria delle famiglie. La differenza tra quanto previsto inizialmente e quanto realizzato dall'articolato finale evidenzia quanto sia cruciale analizzare i testi normativi nella loro interezza. Solo una comprensione approfondita delle norme permetterà ai cittadini di valutare correttamente il proprio reddito futuro e le eventuali necessità di integrazione finanziaria.