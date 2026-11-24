Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth non ha ancora autorizzato il trasferimento di circa 60 missili Patriot all'Ucraina, bloccando consegne attese tra settembre e dicembre per il rafforzamento della difesa aerea.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, non ha ancora concesso l'autorizzazione definitiva per il trasferimento di circa 60 missili intercettori Patriot che Washington si era già impegnata a fornire a Kiev. Secondo quanto riportato martedì dal Financial Times, citando fonti esperte della questione, questa mancata approvazione ha fermato consegne già pianificate per il periodo che va da settembre a dicembre. La notizia arriva in un momento critico per la difesa aerea ucraina, che fa fronte a una crescente intensità nelle operazioni militari russe.

Dettagli sul blocco delle forniture Patriot

La riserva di armi bloccata include missili di fabbricazione statunitense, specificamente le varianti PAC-3 e PAC-2. Alcune di queste testate sono attualmente immagazzinate negli arsenali europei e i relativi costi di finanziamento sono stati coperti dagli alleati occidentali di Kiev. Il Financial Times ha precisato che l'allocazione in sospeso comprende intercettori PAC-3, per i quali nessuna delle spedizioni programmate è stata ancora approvata per il trasferimento. Inoltre, sono stati assegnati all'Ucraina circa altri 20 intercettori PAC-2, una versione più vecchia del sistema Patriot, ma anch'essi restano in attesa di un via libera formale alla consegna.

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Posizione del Pentagono e voci interne

Reuters non è riuscito a verificare immediatamente il reportage, e il Pentagono non ha risposto tempestivamente a una richiesta di commento ufficiale sui dettagli operativi. Tuttavia, un portavoce del Dipartimento della Difesa ha dichiarato al quotidiano britannico che non vi sono stati cambiamenti nella politica statunitense riguardo al sostegno all'Ucraina, pur rifiutando di approfondire ulteriormente la questione delle armi specifiche. Un funzionario del Pentagono ha sottolineato che il Dipartimento della Difesa sta perseguendo "multiple linee d'azione parallele" per accelerare la cooperazione industriale transatlantica sul sistema di difesa aerea e antimissile Patriot con i partner europei e l'Ucraina, continuando tale lavoro anche oggi.

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Impatto operativo e prospettive future

Il ritardo nelle consegne ha conseguenze dirette sulla capacità di Kyiv di contrastare le crescenti incursioni aeree nemiche. L'Ucraina ha ripetutamente sottolineato di avere un bisogno urgente di ulteriori missili intercettori per proteggere il proprio territorio dagli attacchi con missili e droni. Oltre al blocco immediato, il Financial Times ha riferito che un'iniziativa separata, volta a ottenere l'approvazione degli Stati Uniti affinché l'Ucraina possa produrre autonomamente i propri intercettori Patriot, ha subito ritardi all'interno del Pentagono. Questa decisione potrebbe limitare la sostenibilità a lungo termine della difesa ucraina senza nuovi input esterni.

Contesto storico e accordi miliardari

Il contesto attuale si inserisce in un quadro di investimenti militari significativi già avviati. Il mese scorso, gli Stati Uniti avevano approvato una vendita di 500 missili Patriot PAC-3 all'Ucraina, un accordo valutato a circa 2,1 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante l'approvazione del valore dell'accordo, le consegne di questo lotto più ampio non sono previste prima dei primi anni Trenta. Questo lungo lasso temporale evidenzia la discrepanza tra gli impegni politici a lungo termine e le necessità operative immediate del campo di battaglia europeo, lasciando l'Ucraina in una posizione di vulnerabilità difensiva mentre attende le approvazioni pendenti per le scorte già finanziate.