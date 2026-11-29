Il segretario alla Difesa Pete Hegseth rischia l'impeachment per aver introdotto pratiche religiose cristiane nel Pentagono, guidato dal pastore Doug Wilson e dalla Christ Church.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth si trova al centro di una crescente tempesta politica e istituzionale dopo che membri delle forze armate e dell'intelligence hanno richiesto formalmente il suo impeachment per aver violato la separazione tra Stato e Chiesa. Questa richiesta nasce dall'introduzione di pratiche religiose cristiane all'interno del Dipartimento della Difesa, una mossa guidata dall'influenza del pastore riformato e nazionalista cristiano Doug Wilson. La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno con la sconfitta dei Repubblicani alle recenti elezioni di midterm, che ha amplificato le preoccupazioni sulla libertà religiosa nelle forze armate secondo l'organizzazione Military Religious Freedom Foundation (MRFF).

Il Ruolo di Pete Hegseth nel Pentagono

Pete Hegseth ha istituito un Ufficio per gli Affari Religiosi e ha iniziato a utilizzare un linguaggio esplicitamente religioso per descrivere le operazioni militari del Dipartimento della Difesa. Nei primi giorni del suo incarico, il segretario ha introdotto un servizio mensile di preghiera cristiana nel Pentagono, invitando il pastore Doug Wilson a partecipare due volte, inclusa l'ultima sessione tenutasi il 17 novembre. Queste azioni hanno segnato un cambiamento significativo rispetto alle pratiche tradizionali laiche della difesa americana, creando un precedente delicato sotto il profilo costituzionale.

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L'Influenza di Doug Wilson e della Christ Church

Doug Wilson, un pastore evangelico di 73 anni originario dell'Idaho e leader della Christ Church, definisce sé stesso un "nazionalista cristiano". Le sue visioni includono la convinzione che gli Stati Uniti debbano diventare una teocrazia cristiana e che la società debba essere organizzata secondo un ordine religioso specifico. La sua influenza su Hegseth è profonda, tanto che il segretario alla Difesa lo considera il suo mentore. La Christ Church, aperta a Washington nel 2025, è diventata un punto di ritrovo per i sostenitori del movimento MAGA e per molte figure chiave del governo e del Pentagono.

L'Opposizione della Military Religious Freedom Foundation

La Military Religious Freedom Foundation ha ricevuto centinaia di contatti da militari in servizio attivo e membri dell'intelligence dopo le elezioni di midterm, tutti preoccupati per l'uso del Primo Emendamento. L'organizzazione sostiene che le pratiche introdotte da Hegseth rappresentino una violazione diretta della Costituzione. Tra i richiedenti l'impeachment c'è chi ha espresso stupore nel notare che l'azione legale precedente non affrontava specificamente la politica religiosa del segretario, suggerendo che il fenomeno del nazionalismo cristiano stia prendendo piede in modo più sistematico e pericoloso per l'identità laica delle istituzioni.

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Il Contesto del Nazionalismo Cristiani

Il nazionalismo cristiano è una corrente politica che lega l'identità religiosa al nazionalismo attraverso l'uso di simboli e pratiche per obiettivi politici, con l'obiettivo finale di modellare le istituzioni pubbliche su una visione cristiana. Doug Wilson ha dichiarato apertamente la sua ambizione di portare cristiani nelle posizioni di potere per costruire una società ordinata secondo la morale cristiana. Questo movimento, nato tra la fine del XVIII secolo e l'Ottocento, non rappresenta tutti i cristiani conservatori, ma si distingue per la sua enfasi sulla subordinazione delle donne e sull'esclusione di membri di altre fedi, come i musulmani, dalle cariche pubbliche.

Prospettive Future e Consequenze Politiche

La questione Hegseth è diventata più complessa dopo che la Camera dei Rappresentanti ha votato per rinviare la risoluzione di impeachment del deputato repubblicano Thomas Massie, presentata il 10 novembre, alla Commissione Giustizia. Questo rinvio mette la questione in pausa fino all'insediamento del nuovo Congresso. Nel frattempo, leader del movimento come il pastore Joel Webbon stanno discutendo piani pluriennali per sostituire il movimento MAGA, cercando di portare candidati nazionalisti cristiani alla Casa Bianca. La Christ Church e le sue reti locali strutturate potrebbero giocare un ruolo decisivo nel prossimo futuro politico americano.