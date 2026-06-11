Pentagono in lockdown dopo falso allarme, squadre di intervento sul posto

Il Pentagono è stato evacuato a causa di un incidente con materiali pericolosi dopo che i sistemi all'interno del luogo hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali in attesa di determinarne la gravità.

Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme . Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Le operazioni di controllo dureranno comunque per un paio d'ore.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato giovedì che i sistemi all'interno del Pentagono 'hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali in attesa di determinarne la gravità'.

'Il Dipartimento sta attuando i protocolli di protezione standard, tra cui un ordine di confinamento domiciliare per l'area interessata', ha dichiarato Parnell. 'Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell'edificio. ' Il Pentagono è stato evacuato a causa di un incidente con materiali pericolosi. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati





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