Pentagono: Stati Uniti pronti a ricominciare a colpire l'Iran se non si raggiunge un accordo

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a ricominciare a colpire l'Iran se non si raggiunge un accordo. Hegseth ha fatto queste dichiarazioni durante il vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-La Dialogue a Singapore. Il segretario alla Difesa ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non hanno voltato le spalle alla regione Asia-Pacifico nonostante siano impegnati nel conflitto con l'Iran. Hegseth ha inoltre evidenziato che il presidente Donald Trump è 'paziente' e vuole fare un 'grande accordo' che garantisca all'Iran di non ottenere un'arma nucleare. Trump ha dichiarato che si sarebbe riunito in una stanza sicura della Casa Bianca per prendere una 'decisione finale' su una proposta per porre fine alla guerra in Iran, che estenderebbe la tregua di inizio aprile per altri 60 giorni, dando ai negoziatori il tempo di forgiare una fine permanente del conflitto. La guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone, soprattutto in Iran e in Libano, e ha causato sofferenze economiche globali facendo salire i prezzi dell'energia a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran.

Il capo del Pentagono , Pete Hegseth, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a ricominciare a colpire l' Iran se non si raggiunge un accordo.

Hegseth ha fatto queste dichiarazioni durante il vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-La Dialogue a Singapore. Il segretario alla Difesa ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non hanno voltato le spalle alla regione Asia-Pacifico nonostante siano impegnati nel conflitto con l'Iran. Hegseth ha inoltre evidenziato che il presidente Donald Trump è 'paziente' e vuole fare un 'grande accordo' che garantisca all'Iran di non ottenere un'arma nucleare.

Trump ha dichiarato che si sarebbe riunito in una stanza sicura della Casa Bianca per prendere una 'decisione finale' su una proposta per porre fine alla guerra in Iran, che estenderebbe la tregua di inizio aprile per altri 60 giorni, dando ai negoziatori il tempo di forgiare una fine permanente del conflitto. La guerra lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone, soprattutto in Iran e in Libano, e ha causato sofferenze economiche globali facendo salire i prezzi dell'energia a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran





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