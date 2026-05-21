Pentolature per il contouring - guida all'acquisto e utilizzo

Il contouring, una tecnica di make-up che rende più drammatico e teatrale il volto, utilizza pennarelli e setole di diversa consistenza per datare le linee del viso. Scegliere correttamente il pennello contouring e applicare perfettamente il prodotto, evita linee troppo nette o stacchi.

Il contouring, a seconda degli utilizzi, richiede l'utilizzo di pennarelli o pencils adatti. In entrambe le versioni, il contouring è soprattutto sulle linee del viso per evidenziarle, creatività e realismo.

Nella versione in polvere, invece, i pennarelli الاقتصاد si prestano meglio alla stesura di ombretti o altri prodotti al look più naturale. Il contouring è inoltre la tecnica per definire le linee del viso, come le ciglia o l'ombretto, utilizzando prodotti scuri e bronzer, esprimendo attraverso il trucco uno stile personale e enfatizzando l'individualità. Meglio scegliere pennarelli morbidi e setole morbide per questi prodotti.





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