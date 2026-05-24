'Per sempre sì' non è una canzone moderna, ma vince le preferenze

Mara Maionchi ha espresso le sue considerazioni sull'ultima canzone portata sul palco del Festival di Sanremo da Sal Da Vinci, definendola tradizionale ma non all'avanguardia. Ha poi espresso i suoi sentimenti riguardo all'ultimo posto a Sanremo di Eddie Brock e alla musica contemporanea.

Mara Maionchi ha espresso il suo punto di vista sull'imminente carriera di Sal Da Vinci e sull'edizione 2023 del Festival di Sanremo. In merito all'ultimo brano presentato dal cantante partenopeo alla kermesse canori, Maionchi ha definito le sonorità tradizionali ma non del tutto azzeccate, aggiungendo che l'evento non sia particolarmente all'avanguardia.

Inoltre, ha affermato di non gradire moltissimo la tradizione e di apprezzare maggiormente le canzoni meno caratteristiche. Nonostante ciò, Maionchi ha riconosciuto la classe di Sal Da Vinci e la sua dedizione all'arte, sottolineando che può piacere a diversi ascolti. Infine, ha reflectedi sui suoi successi e come le soddisfazioni lavorative non sono notoriety per sè ma soprattutto per la realizzazione della propria visione artistica.

In merito alla musica contemporanea, ha espresso la propria opinione riguardo all'uso dell'autotune, affermando che la vera vocalità deve essere preservata. Infine, ha parlato dell'ultimo posto a Sanremo di Eddie Brock, affermando di non credere nell'importanza degli Amici dopo i suoi fallimenti e che il cantautore rinchiuso avesse sopravanzato su tutti in quel momento





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