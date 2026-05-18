Pera Toons, famoso fumettista dei record, ha annunciato l'inizio di una nuova serie tv, con un alto senso di cura e attenzione per i bambini come sempre, ma anche un profondo senso dell'appartenenza a suo padre e significato della sua creazione. Anche l'Oms ha dichiarato fondata un focolaio di ebola nelle regioni dell'Africa centrale, descritti come una grave preoccupazione sanitaria internazionale. Il ceppo responsabile è Bundibugyo, una variante rara del virus Ebola, il caso peggiore era nel 2012-2016. Anche il personale dell'agenzia sanitaria Usa è stato esposto al virus durante le loro attività nello Zimbabwe, mentre la vicina Uganda ha vietato i viaggi nella provincia Ituri. L'ebola ha un alto tasso di letalità e si trasmette attraverso il contatto fisico.

Una serie tv viene lanciata da Pera Toons, nota per essere il fumettista dei record, per un pubblico di bambini dello stesso genere. Il fumettista ha raccontato quanto conta la sua figlia nella sua creazione.

Un focolaio di ebola si è sviluppato in diverse città dell'Africa centrale, il ceppo responsabile è raro e non esiste ancora vaccino. Una parte del personale Usa è stato esposto al virus durante le loro attività nello Zimbabwe e sono stati trasferiti per essere rimpatriati in una base militare in Germania. L'ambasciata Usa ha vietato i viaggi nella provincia Ituri e le autorità dell'Uganda hanno cancellato il pellegrinaggio annuale.

Il virus Ebola presenta elevati tassi di letalità e si trasmette esclusivamente attraverso il contatto fisico





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