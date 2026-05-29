Perché ChatGPT non ha minacciato Google (e come Google rischia di auto-distruggersi)

Nonostante le previsioni, ChatGPT non ha scalfito il dominio di Google nella ricerca online. Ma l'azienda, spingendo l'IA generativa, rischia di alienare utenti e editori, minando il proprio modello di business.

Quando OpenAI ha lanciato ChatGPT nel novembre 2022, i mezzi d'informazione e gli opinionisti hanno rapidamente adottato lo slogan dell'azienda secondo cui il mondo era cambiato.

L'intelligenza artificiale generativa metteva in discussione alcuni dei colossi che fino a quel momento avevano definito l'economia digitale. Il potere di Alphabet, l'azienda proprietaria di Google, derivava dal suo dominio nel settore delle ricerche online e, ora che OpenAI aveva una propria interfaccia attraverso cui le persone potevano trovare informazioni, si sosteneva che Google fosse nei guai.

In passato Bing di Microsoft non era riuscito a sottrarre quote di mercato al re dei motori di ricerca, ma molti commentatori erano convinti che con ChatGPT le cose stessero per cambiare. Si sbagliavano. A novembre 2022 Google controllava il 92 per cento del mercato delle ricerche online. Il mese scorso il 90 per cento.

Certo non la disfatta che tanti osservatori avevano previsto. E avrebbe dovuto essere evidente. Chi prevedeva un declino di Google aveva capito male. ChatGPT non rappresenta una minaccia per Google, tutt'altro.

Il rilascio del chatbot da parte di un'azienda esterna ai vertici dell'industria tecnologica ha in un certo senso rappresentato una liberazione. Google stava già sperimentando con i chatbot, ma esitava a renderli pubblici per timore dei danni potenziali alla sua reputazione a causa delle risposte generate. Ma dopo che OpenAI ha messo online la sua macchina delle allucinazioni, ogni freno è saltato.

Ogni volta che Alphabet riconfigura i suoi prodotti per imporre l'intelligenza artificiale agli utenti, aumenta il rischio che questi, esasperati, decidano di andarsene altrove. Da anni Google lavora per diventare sempre meno un semplice elenco e sempre più una destinazione autonoma. Non vuole solo indirizzare le persone verso diverse parti del web; vuole che trovino direttamente su Google le informazioni che cercano.

L'obiettivo è far trascorrere agli utenti più tempo sul sito di Google e mostrare loro più pubblicità, anche se questo significa ridurre le probabilità che visitino i siti web e le testate giornalistiche che ormai dipendono dal motore di ricerca. Molto prima d'introdurre AI Overviews, l'intelligenza artificiale integrata nel motore di ricerca, l'azienda aveva già aggiunto i risultati in evidenza.

Quei riquadri estraggono porzioni di testo da siti esterni e le mostrano direttamente all'utente, che così può ottenere la risposta cercata senza nemmeno lasciare Google. Per molti editori questo già rappresenta un problema, ma Overviews ha peggiorato le cose. Invece di attingere da una sola fonte, Google ha cominciato a raccogliere informazioni da fonti diverse, usando i propri strumenti d'intelligenza artificiale per generare alcuni paragrafi che combinano frammenti provenienti da ciascuna di esse.

Poco importa che questo sistema produca molte risposte false. La sua ambizione è chiara: vuole che gli utenti trascorrano più tempo su Google e meno tempo in altre parti del web. Dopo aver reso le sue ambizioni piuttosto evidenti, il 19 maggio Alphabet ha delineato la fase successiva del piano.

L'azienda ha chiarito che non si potrà sfuggire ai suoi prodotti di intelligenza artificiale generativa, finché l'entusiasmo per l'IA continua a dominare la Silicon Valley, e questo nonostante l'opinione pubblica stia mettendo chiaramente in discussione sia l'intelligenza artificiale sia i data center necessari ad alimentarla. La ricerca online è il cuore del modello economico di Alphabet e l'azienda sta correndo un rischio enorme con il settore che genera più di metà dei suoi ricavi.

Anche se su Google continuerà a esserci una casella di ricerca, non sarà più un semplice indirizzo web. Diventerà la porta d'accesso alla gamma di servizi di Google, ma soprattutto ai suoi strumenti d'intelligenza artificiale generativa, quelli che l'azienda vuole rendere indispensabili per gli utenti. In parte questo serve a vincere la guerra dell'IA contro i concorrenti, ma è difficile non vederci anche una strategia per creare dipendenza dagli stessi strumenti prima di aumentarne i prezzi.

ChatGPT non è mai stato una grande minaccia per la quota di mercato di Google. In realtà, non esiste pericolo più grande per Google di Google stesso. Ogni volta che l'amministratore delegato di Alphabet Sundar Pichai riconfigura i prodotti di Google per imporre ancora di più l'intelligenza artificiale generativa agli utenti, aumenta il rischio che questi, esasperati, decidano di andarsene altrove. Ed è proprio quello che dovrebbero fare.

Mentre l'azienda continua a peggiorare i propri prodotti nel tentativo di costringerci a dipendere dal suo chatbot Gemini, questo è il momento giusto per fargli percepire le conseguenze del suo tentativo. ChatGPT non ha distrutto il modello economico di Google, ma agendo collettivamente possiamo almeno incrinarne l'armatura, o magari fare qualcosa di più. Vale la pena di provarci.

Inoltre, è importante considerare l'impatto sulle piccole imprese e sui creatori di contenuti, che vedono il loro traffico ridursi drasticamente. Se Google continua su questa strada, potrebbe alienare non solo gli utenti ma anche i partner commerciali. La resistenza potrebbe venire anche dalle autorità di regolamentazione, sempre più attente ai comportamenti anticoncorrenziali.

In definitiva, la strategia di Alphabet sembra miope: spingere l'IA generativa a tutti i costi rischia di erodere la fiducia degli utenti e di accelerare la ricerca di alternative. Solo il tempo dirà se questa scommessa pagherà, ma per ora i segnali non sono incoraggianti





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Chatgpt Alphabet Intelligenza Artificiale AI Overviews

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aprile 2026: record di ricavi russi da combustibili fossili nonostante sanzioni e calo volumiSecondo il Crea, le entrate della Russia da export di combustibili fossili hanno raggiunto 733 milioni di euro al giorno in aprile, il livello più alto degli ultimi due anni e mezzo, trainati dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas nonostante un calo dei volumi esportati.

Read more »

Zhegrova non è Openda: avrà una seconda possibilità nonostante l'annata fallimentareLa scorsa estate l'acquisto di Edon Zhegrova fu uno di quelli che maggiormente solleticò i tifosi della Juventus.

Read more »

Hamas resiste nonostante l'eliminazione sistematica dei suoi leaderL'analisi della situazione a Gaza mostra come la decapitazione dei vertici di Hamas non abbia scalfito il controllo dell'organizzazione, che prospera nel contesto di collasso umanitario e politico creato dalla guerra.

Read more »

La scelta controcorrente del Mallorca: Demichelis rinnova nonostante la retrocessioneIl Mallorca ha deciso di fare una scelta controcorrente dopo la retrocessione in seconda divisione spagnola maturata al termine di questa stagione de LaLiga.

Read more »