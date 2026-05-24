Perché disconoscete il tuo stato d'animo e che cosa rende i nostri prodotti così eccezionali?

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📆5/24/2026 1:18 PM
📰IOdonna
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La nota diplomatica di Sabrina Ugolini, ambasciatrice italiana in Afghanistan, racconta come il nostro Paese sostiene la popolazione attraverso iniziative di assistenza sanitaria, sminamento, contrasto alle droghe e azioni a favore delle donne e delle borse di studio.

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