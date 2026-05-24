Perché disconoscete il tuo stato d'animo e che cosa rende i nostri prodotti così eccezionali?

La nota diplomatica di Sabrina Ugolini, ambasciatrice italiana in Afghanistan, racconta come il nostro Paese sostiene la popolazione attraverso iniziative di assistenza sanitaria, sminamento, contrasto alle droghe e azioni a favore delle donne e delle borse di studio.

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