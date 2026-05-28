Perché i giovani israeliani non sono più di moda a battersi per far cadere Netanyahu

La situazione in Israele è cambiata dopo il 7 ottobre 2023. I giovani israeliani non sono più interessati a battersi per far cadere il governo di Benjamin Netanyahu.

La situazione in Israele è cambiata dopo il 7 ottobre 2023. Prima di questa data, la cosa giusta da fare era scendere in piazza e protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu .

Dopo il 7 ottobre, la cosa giusta da fare è diventata andare a combattere. Questo è quanto afferma Paz Zemach, una ragazza israeliana di vent'anni da poco congedata dal servizio militare. Zemach è impegnata nei movimenti contro Netanyahu da quando era al liceo e ha dichiarato che i giovani israeliani non sono più interessati a battersi per far cadere il governo di Netanyahu. Questo fatto è sorprendente considerata la situazione in cui si trova il paese.

In teoria, sono i giovani che hanno da perdere più di tutti dal prolungarsi di un governo guerrafondaio deciso a smantellare il sistema democratico. Una spiegazione è che i giovani israeliani sono molto più conservatori dei genitori e dei nonni e negli ultimi anni questo spostamento a destra si è accentuato. Il 56 per cento degli elettori tra i 18 e i 22 anni si definisce di destra e un altro 22 per cento di centrodestra.

Al confronto, solo il 3 per cento si definisce di sinistra e il 5 per cento di centrosinistra. Una larga maggioranza di questi ragazzi e ragazze preferisce Netanyahu a qualunque candidato di sinistra. È una tendenza spesso collegata al numero sproporzionatamente alto di giovani religiosi. Di solito, essere religiosi va di pari passo con il voto a destra e le famiglie religiose tendono ad avere più figli di quelle laiche: questo spiegherebbe perché sono tanti i ragazzi israeliani di destra.

Noa Lavie, preside della School of government and society del Tel Aviv-Jaffa academic college, conferma che i giovani israeliani sono più conservatori di quelli di altri paesi e lo spiega così: Fin da piccoli imparano a glorificare lo stato e l'esercito. In Israele non esiste una cultura della protesta tra i ragazzi. L'esperienza militare sacralizza l'obbedienza e loro non sono stati abituati a scendere in piazza, come invece succede ai ragazzi in altri paesi





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