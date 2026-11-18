Analisi dei fattori che spingono al rialzo il prezzo dei profumi: dalle restrizioni IFRA alla shrinkflation dei flaconi, fino alle strategie dei grandi gruppi della bellezza.

Il costo delle fragranze ha subito un netto incremento negli ultimi tempi, un fenomeno che suscita sempre più domande tra i consumatori. Questa dinamica non dipende da una semplice speculazione di mercato, ma da una complessa serie di trasformazioni strutturali che coinvolgono sia la normativa europea sia le logiche produttive dell'industria cosmetica. Di seguito viene esaminato il quadro attuale per comprendere le reali cause di questo aumento.

Il peso delle normative IFRA sui prezzi

La restrizione delle materie prime approvate dall'IFRA è il motore principale dell'innalzamento dei costi di produzione. L'IFRA, acronimo che sta per International Fragrance Association, è l'organismo globale di autoregolamentazione dell'industria dei profumi fondato nel 1973. A seguito delle nuove normative europee, molti ingredienti storici sono stati banditi o limitati, costringendo i produttori a riformulare le loro creazioni con sostanze più costose o complesse da sintetizzare.

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Questa regolamentazione globale, stabilita nel 1973 con la fondazione dell'ente, ha un impatto diretto sulla formula finale. I "nasi" profumieri devono ora navigare in un mare di divieti che influenzano la stabilità, la persistenza e l'intensità olfattiva. Di conseguenza, la durata della fragranza sulla pelle è spesso diminuita rispetto al passato, un cambiamento che i consumatori percepiscono come un peggioramento della qualità nonostante il prezzo elevato.

Shrinkflation e riduzione dei volumi nei flaconi

Un altro fattore determinante per l'aumento del prezzo percepito è la pratica della shrinkflation, ovvero la riduzione delle dimensioni del prodotto mantenendo invariato o addirittura aumentando il costo. Spesso, gli storici flaconi da 100 ml sono sostituiti da quelli da 90 ml, se non addirittura da 80 ml. Questa riduzione di volume avviene pur mantenendo il medesimo prezzo o applicando un aumento tariffario, un fenomeno che trova ampio spazio di discussione sui social media.

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I flaconi stessi sono cambiati nella loro struttura e nel loro rapporto quantità-prezzo. L'industria ha optato per contenitori più piccoli per adattarsi alle normative sulla concentrazione degli ingredienti, che richiedono dosaggi minori per ottenere lo stesso effetto olfattivo. Questo adattamento tecnico si traduce in una minore quantità di prodotto finale per il consumatore, che deve quindi effettuare acquisti più frequenti per ottenere lo stesso beneficio percepito.

L'evoluzione storica e il lusso come simbolo sociale

La fragranza è sempre stata un oggetto di lusso e fascino, fin dai tempi degli antichi Egizi. In quell'epoca, le essenze venivano utilizzate durante i riti religiosi, perché considerate capaci di mettere in comunicazione il mondo terreno con quello spirituale. I fuochi venivano accesi per sprigionare fragranze che avvolgessero i partecipanti nei riti sacri. Col passare dei secoli, l'uso del profumo si è evoluto, ma ha conservato il suo status di bene esclusivo.

Greci e Romani utilizzavano fiori e piante aromatiche, ma anche essenze rare provenienti da terre lontane ed esotiche, come l'Arabia. Erano soprattutto le classi più agiate a potersi permettere questi prodotti, impiegandoli non solo per profumare il corpo, ma anche gli ambienti domestici. Nel Rinascimento, Caterina de' Medici trasforma la fragranza in un vero e proprio simbolo di classe nobile e della famiglia reale stessa. Il merito è prima di Paul Poiret e poi di Coco Chanel che rendono le fragranza un oggetto del desiderio della classe borghese, aprendo così la strada al concetto moderno di profumo.

Strategie di mercato e fragranze flanker

Oggi, una singola fragranza può avere molte interpretazioni. Attorno a una semplice creazione, magari storica, ci sono moltissime nuove interpretazioni, diverse per intensità o variazioni sul tema. Questo fenomeno, noto come moltiplicazione dei flanker, permette ai brand di estendere la vita commerciale di una fragranza di successo senza dover creare una nuova formula da zero. Tuttavia, questa strategia contribuisce alla saturazione del mercato e alla standardizzazione delle note olfattive.

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Molti brand di nicchia, un tempo piccoli e indipendenti, sono entrati a far parte dei grandi gruppi della bellezza. Un passaggio che, inevitabilmente, ha portato con sé nuove logiche e strategie, più vicine a quelle di un mercato ampio e strutturato come quello della profumeria commerciale. In questo processo, anche l'approccio creativo può subire una graduale trasformazione. Il risultato è una profumeria di nicchia che, almeno in alcune sue espressioni, può rischiare di proporre fragranze più rassicuranti, riconoscibili e adatte a una distribuzione più ampia.

L'impatto sul settore della profumeria artigianale

Il segmento delle fragranze al caffè rappresenta un esempio di come i nasi siano liberi di esplorare note e combinazioni insolite e mai provate, liberi dai trend del mercato. I brand tendono a essere piccoli e la produzione limitata, sia per la ridotta dimensione dei marchi, sia per le materie prime scelte. Le creazioni olfattive hanno sempre avuto per questo costi più elevati rispetto alla profumeria commerciale. La limitazione delle materie prime approvate dall'IFRA colpisce anche questo settore, costringendo a trovare alternative costose o a ridurre la gamma di prodotti offerti.

In conclusione, l'aumento del prezzo dei profumi è il risultato di una convergenza di fattori normativi, produttivi e di marketing. La shrinkflation, le restrizioni IFRA e le strategie dei grandi gruppi stanno ridefinendo il mercato. I consumatori devono oggi affrontare una realtà in cui il prodotto è più piccolo, il prezzo è più alto e la formulazione è costantemente adattata per conformarsi a standard internazionali sempre più rigorosi.