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Perché sempre più persone chiamano i propri animali domestici "figli"

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Perché sempre più persone chiamano i propri animali domestici "figli"
Animali DomesticiRelazioni Uomo-AnimaleUmanizzazione Pet
📆6/17/2026 1:55 PM
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L'umanizzazione di cani e gatti come figli simbolici è un fenomeno in crescita, legato ai cambiamenti nelle famiglie e alla ricerca di affetto. La scienza conferma i benefici psicologici, ma anche i rischi di un eccessivo antropomorfismo.

Sempre più persone considerano cani e gatti come propri figli. Questo fenomeno riflette cambiamenti profondi nelle strutture familiari e nei bisogni affettivi. In Italia, quasi la metà delle famiglie convive con almeno un animale domestico, e l'umanizzazione dei pet è in costante crescita.

Gli animali ricevono cure simili a quelle riservate ai bambini: dormono nel letto, ricevono regali, hanno ciotole personalizzate e feste di compleanno. Il legame va oltre il semplice affetto: studi mostrano che quando proprietario e cane si guardano negli occhi, entrambi producono ossitocina, l'ormone dell'attaccamento materno. Le madri che vedono foto dei figli o del cane attivano le stesse aree cerebrali. Il pet diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti, spesso definito "figlio simbolico".

Questo rapporto inter-specie colma vuoti affettivi, specialmente per single, coppie senza figli o famiglie non tradizionali. La cura quotidiana fornisce routine, scopo e riduce lo stress.

Tuttavia, gli esperti avvertono: bisogna ricordare che l'animale ha bisogni specifici e non sostituisce le relazioni umane. L'attaccamento sano richiede equilibrio tra coccole e rispetto della natura dell'animale. La tendenza a umanizzare i pets è comprensibile, ma può diventare problematica se si ignorano le sue reali esigenze o se si isolano a favore dell'animale. In sintesi, il legame con cani e gatti come figli simbolici risponde a bisogni emotivi moderni, ma richiede consapevolezza per rimanere benefico per entrambi

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Animali Domestici Relazioni Uomo-Animale Umanizzazione Pet Benessere Psicologico Famiglie Senza Figli

 

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