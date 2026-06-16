Perché un limite di età sui social è indispensabile: l'esperienza europea e il caso britannico

L'Osservatorio Carta, Penna & Digitale spiega le ragioni alla base della proposta di fissare a 16 anni l'età minima per iscriversi ai social, evidenziando dati scientifici, confronti internazionali e la necessità di proteggere la salute mentale dei giovani.

L'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi, ha da anni sostenuto la necessità di introdurre un limite minimo di età per l'iscrizione ai social network.

Recentemente, la proposta del premier britannico Keir Starmer di fissare a 16 anni l'età minima per aprire un profilo su X ha suscitato un'ondata di critiche da parte di alcuni liberal‑conservatori, che accusano tale misura di contraddire i principi della libertà individuale. Il nostro osservatorio, tuttavia, ritiene che la questione vada affrontata con responsabilità e che un vincolo di età sia ormai indispensabile per tutelare la salute psicofisica dei giovani.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, approvato nel 2016, consiglia ai Paesi membri di stabilire il 16 come età soglia per l'iscrizione autonoma ai social media, lasciando la fattiva attuazione a discrezione nazionale. L'Italia ha recepito la norma in modo più permissivo, fissando il limite a 14 anni, ma, in assenza di controlli efficaci, la realtà è che la stragrande maggioranza dei minori - anche di età inferiore a dieci anni - è già presente su piattaforme digitali.

Questo fenomeno, secondo il Word Happiness Report presentato alle Nazioni Unite nel 2019, è alla base di un crescente senso di infelicità tra la Generazione Z: l'uso intensivo di smartphone e social network è correlato a un aumento di ansia, stress, disturbi del sonno, depressione e a una progressiva degradazione delle capacità cognitive, come memoria e attenzione. Autori di studi neuroscientifici, psicologici e pedagogici hanno evidenziato una correlazione significativa tra l'esposizione prolungata ai contenuti digitali e l'insorgenza di sintomi di disagio psicologico, dall'aggressività ai disturdi alimentari, fino a comportamenti autolesionistici e pensieri suicidi.

Molti paesi hanno già risposto a queste evidenze con leggi restrittive: l'Australia ha introdotto limiti severi, la Francia, la Spagna, la Danimarca, l'Austria e la Gran Bretagna stanno valutando normative analoghe. In Italia, la proposta bipartisan Mennuni‑Madia è attualmente al vaglio del Parlamento, dimostrando che la questione non appartiene esclusivamente all'ambito ideologico, ma è riconosciuta come una vera emergenza sociale.

L'obiettivo non è colpire le libertà individuali, ma riconoscere che i giovani, per la loro ancora immatura capacità di valutazione dei rischi, non sono pieni di autodeterminazione rispetto a pratiche potenzialmente pericolose. Proibire il fumo, la guida senza patente, il consumo di alcolici o i viaggi in solitaria sono esempi di restrizioni accettate perché mirano a salvaguardare la salute pubblica; analogamente, un divieto di iscrizione ai social prima dei 16 anni vuole limitare l'esposizione a contenuti nocivi e a meccanismi di dipendenza dopaminica che i genitori, spesso sopraffatti, non riescono a gestire da soli.

Tale approccio, benché possa risultare parzialmente elusivo, è considerato un passo responsabile verso un futuro digitale più equilibrato. Come sottolineava Karl Popper negli anni '90, la televisione commerciale aveva già mostrato i pericoli di un media pervasivo; oggi, la differenza è che gli smartphone sono diventati una parte integrante del corpo e della mente dei giovani, richiedendo quindi una risposta normativa più incisiva e consapevole





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