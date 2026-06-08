Perizia finale nel caso della famiglia del bosco: si auspica il rientro dei minori nel contesto familiare

La perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della famiglia del bosco è stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La psichiatra ha replicato alle criticità rilevate dai periti di parte della famiglia e ha sottolineato che si auspica il rientro dei minori nel contesto familiare quanto prima, compatibilmente con il loro benessere. I giudici del Tribunale hanno ora un mese di tempo per prendere una decisione sul caso.

La perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della famiglia del bosco è stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La psichiatra ha replicato punto su punto alle criticità rilevate dai periti di parte della famiglia, difendendo il proprio operato e quello della collega.

Nella sua relazione, la psichiatra ha sottolineato che la permanenza dei minori in istituto non è stata sostenuta e che si auspica il loro rientro nel contesto familiare quanto prima, compatibilmente con il loro benessere. I giudici del Tribunale hanno ora un mese di tempo per prendere una decisione sul caso, che vede i tre minori ancora in casa famiglia e i genitori nella 'casa nel bosco', in attesa di trasferirsi definitivamente nell'abitazione messa a disposizione del comune





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