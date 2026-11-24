L'udienza del 24 novembre 2026 smonta la tesi del raptus. La perizia criminale conferma che Alessio Tucci ha controllato la mente per mesi prima di uccidere Martina Carbonaro.

La tesi della difesa di Alessio Tucci, che sosteneva un atto d'impeto dettato dalla perdita del controllo emotivo, è stata definitivamente smontata dalle risultanze della perizia criminale depositata durante l'udienza del 24 novembre 2026. Le conclusioni degli esperti dimostrano che l'omicidio di Martina Carbonaro non è stato il frutto di un raptus istintivo, ma il risultato di una pianificazione fredda e prolungata nel tempo. I dati raccolti confermano che l'imputato ha mantenuto piena lucidità e consapevolezza delle proprie azioni durante tutto il periodo che ha preceduto la tragedia.

La psicologa smonta la tesi del raptus emotivo

La criminologa Roberta Bruzzone, esperta chiamata a valutare il profilo psicologico dell'imputato, ha dichiarato che Alessio Tucci non ha perso la testa né prima, né durante, né dopo l'omicidio. Secondo gli accertamenti, l'attore ha controllato la sua mente per settimane, attuando una strategia precisa di dominazione. La morte di Martina non è avvenuta per una perdita improvvisa di ragione, ma perché l'imputato non ha accettato la decisione della vittima di separarsi e andarsene. Il comportamento successivo all'omicidio ha ulteriormente dimostrato che la lucidità era intatta.

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Nella relazione tecnica sono emersi elementi specifici di una condotta persecutoria che si è protratta nel tempo. La psicologa ha indicato una serie di atti specifici che testimoniano una profonda consapevolezza, tra cui la sorveglianza sistematica del telefono cellulare di Martina, l'esercizio di una gelosia possessoria estrema e il ricorso al ricatto emotivo. Questi elementi si sono intensificati nei giorni precedenti la tragedia, culminando in uno schiaffo inflitto alla vittima e in minacce di morte esplicite, dimostrando un'evoluzione violenta e calcolata.

Roberta Bruzzone ha sottolineato la gravità della situazione descrivendo il profilo criminologico dell'imputato come unico nel suo genere, definendolo nero in una classifica di casi visti nel corso della sua carriera professionale. La perizia ha quindi fornito una base solida per confutare l'ipotesi di un'azione dettata esclusivamente dall'impulsività, spostando il focus sulla premeditazione e sul controllo mentale esercitato dalla vittima.

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La lettera manoscritta rivela la consapevolezza dell'accaduto

Parallelamente alle risultanze psicologiche, è emersa con chiarezza il contenuto di una lettera manoscritta inviata da Alessio Tucci alla fine di luglio 2025. Il documento, indirizzato agli amici e ai coetanei, è stato scritto dopo la confessione dei fatti e rappresenta una testimonianza diretta dello stato mentale dell'imputato in quel frangente. Nella missiva, Tucci ammette di non sapere come sia successo tutto, esprimendo il desiderio che ciò che è accaduto sia solo un sogno, ma riconoscendo subito dopo che la realtà è dolorosamente concreta.

Il giovane imputato, nel suo scritto, racconta anche di intraprendere un percorso terapeutico o di riflessione che definisce molto lungo, menzionando esplicitamente l'assunzione di antidepressivi. Questi dettagli offrono un quadro complesso della sua condizione interiore, che non corrisponde alla semplice perdita di controllo, ma evidenzia una presa di coscienza della gravità delle proprie azioni e delle conseguenze legali e personali derivanti. La lettera funge da ulteriore prova della sua lucidità nel riconoscere i fatti.

Il dolore del padre e la mancanza di fiducia nella famiglia

Oltre alle risultanze tecniche e legali, il processo ha portato alla luce la profonda sofferenza della famiglia della vittima, in particolare del padre di Martina. Durante le fasi precedenti o correlate, sono emerse dichiarazioni cariche di emozione che descrivono l'orrore di dover affrontare la perdita. Il padre ha confessato di non riuscire a stare in casa, vedendo costantemente la stanza vuota della figlia, un simbolo tangibile dell'assenza fisica e della fine della vita.

Una delle frasi più strazianti dichiarate dal genitore riguarda la profonda delusione verso la comunità e le dinamiche sociali che hanno circondato la coppia. Ha ammesso di non sapere come abbia fatto a dare fiducia a quella famiglia o a quel contesto sociale emerso negli ultimi tempi, rivelando un senso di tradimento e incredulità di fronte a eventi tanto brutali. Queste dichiarazioni mettono in risalto l'impatto devastante che l'omicidio ha avuto non solo sulla vittima, ma sull'intero ambiente circostante, lasciando tracce emotive indelebili.

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Impatto legale e prossimi passi nel procedimento

L'udienza del 24 novembre 2026 ha segnato un punto di svolta significativo nel procedimento giudiziario, fornendo agli inquirenti e al collegio giudicante elementi cruciali per la costruzione della accusa. Le conclusioni della perizia sulla base degli otto quesiti posti dalla difesa dei genitori non hanno portato a conferme dell'impotenza mentale, ma hanno anzi rafforzato l'ipotesi di una condotta premeditata. Questo approccio metodologico ha permesso di analizzare a fondo le dinamiche relazionali tossiche che hanno portato alla tragedia.

Le risultanze sugli accertamenti effettuati sui dispositivi digitali, come i cellulari, hanno aggiunto un altro tassello importante alla ricostruzione dei fatti. Le comunicazioni scambiate e i dati recuperati hanno fornito contesto alle minacce e alle dinamiche di controllo, integrando le prove testimoniali e psicologiche. La combinazione di questi elementi crea un quadro complesso e dettagliato degli eventi, che guiderà le successive fasi del processo. Il caso rimane un esempio di come l'analisi criminologica approfondita possa illuminare aspetti oscuri di crimini passionali apparentemente impensati.