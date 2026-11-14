Perquisizione BioUrja Illinois dopo minaccia credibile ordigno esplosivo

La polizia di Peoria e agenzie federali perquisiscono lo stabilimento BioUrja dopo la scoperta di un ordigno ritenuto minaccia credibile. Evacuazione revocata dopo indagini.

Le forze dell'ordine statali e federali hanno condotto una vasta operazione di perquisizione presso lo stabilimento di biocarburanti BioUrja situato a Peoria, nell' Illinois, in seguito alla segnalazione di un ordigno trovato nelle vicinanze. L'incidente è iniziato venerdì, quando la direzione dell'impianto ha avvisato la polizia di aver ricevuto una minaccia di bomba, attivando immediatamente protocolli di sicurezza elevati.

Dettagli sull'ordine di evacuazione e revoca

L'ordine di evacuazione per i residenti entro un raggio di un miglio dallo stabilimento è stato ufficialmente revocato sabato, circa un giorno intero dopo che l'ordigno era stato scoperto vicino all'impianto di etanolo BioUrja. Peoria, una città di circa 110.000 abitanti situata a circa 150 miglia (240 chilometri) a sud-ovest di Chicago, ha visto tornare alla normalità la situazione solo dopo che le autorità hanno confermato la sicurezza dell'area circostante.

Also read Digos: perquisizioni in 13 città contro giovani promotori di violenze

Gli artificieri sono intervenuti per rendere innocuo il dispositivo trovato, garantendo che non rappresentasse più un pericolo immediato per la comunità locale. La revoca della messa in allerta ha segnato la fine della fase acuta della crisi, permettendo ai residenti precedentemente evacuati di fare ritorno nelle proprie abitazioni e alle attività commerciali di riprendere la regolarità.

Posizioni delle autorità e indagini in corso

Il capo della polizia di Peoria, Brad Dixon, ha dichiarato sabato pomeriggio che non avrebbe definito l'ordigno una vera e propria bomba finché il processo per determinarne la composizione chimica e strutturale non fosse stato completato. Dixon ha precisato ai giornalisti durante una conferenza stampa che l'oggetto era stato ufficialmente classificato come una "minaccia credibile", attivando così una risposta delle forze dell'ordine proporzionata al livello di rischio percepito.

Advertisement

L'ufficio del procuratore distrettuale ha confermato che un'approfondita indagine penale è in corso per identificare la persona o le persone responsabili della deposizione dell'ordigno. Gli agenti federali dell'FBI e dell'Ufficio federale statunitense per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (ATF) hanno collaborato attivamente con la polizia locale, fornendo esperti in ordigni esplosivi per assistere nelle indagini e nelle operazioni di sicurezza presso il sito industriale.

Il proprietario dello stabilimento, il gruppo BioUrja di Houston, in Texas, non ha fornito immediatamente un commento alla richiesta di informazione da parte dei media. La mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte della direzione aziendale lascia spazio all'attesa per eventuali aggiornamenti sui motivi della minaccia e sulle motivazioni alla base di questo incidente di sicurezza.

Impatto reale e prossime procedure

Le autorità hanno stimato un raggio potenziale di esplosione di un miglio, una valutazione basata non solo sulle caratteristiche del dispositivo stesso, ma anche sui materiali chimici e industriali presenti nelle vicinanze dello stabilimento. Questa considerazione ha giustificato la decisione di istituire una zona di esclusione più ampia per garantire la massima protezione della popolazione civile durante le operazioni di smaltimento.

Sabato pomeriggio, le forze dell'ordine hanno completato la perquisizione della vasta struttura, che occupa un'area equivalente a 44 campi e mezzo da football. Il dipartimento di polizia di Peoria ha annunciato tramite un comunicato su Facebook che durante le ispezioni non è stato trovato nulla di preoccupante all'interno dello stabilimento, confermando l'assenza di altri ordigni o minacce secondarie.

Advertisement

L'evacuazione è stata quindi formalmente revocata, segnando la conclusione operativa dell'intervento di sicurezza. Le indagini continuano per stabilire la dinamica dell'accaduto e perseguire legalmente i responsabili, mentre la comunità di Peoria si prepara a normalizzare completamente le attività intorno allo stabilimento di etanolo BioUrja.