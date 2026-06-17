Perquisizione e arresto per estremismo suprematista e propaganda jihadista

Le indagini della Digos di Bologna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno portato al sequestro di materiale estremista e jihadista, nonché di manuali per la fabbricazione di armi. Le indagini hanno evidenziato una contaminazione tra l'estremismo suprematista e la propaganda jihadista, un fenomeno definito 'white jihad'. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 e hanno portato all'identificazione di un 16enne residente nel bolognese.

Le indagini della Digos di Bologna e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno portato al sequestro di materiale estremista e jihadista, nonché di manuali per la fabbricazione di armi.

Le indagini hanno evidenziato una contaminazione tra l'estremismo suprematista e la propaganda jihadista, un fenomeno definito 'white jihad'. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 e hanno portato all'identificazione di un 16enne residente nel bolognese.

Durante la perquisizione nell'abitazione del minore sono stati rinvenuti fogli con disegni e simboli riconducibili all'ideologia suprematista, una pagina con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale, materiale di propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali, un testo contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive e un manuale per il confezionamento di ordigni artigianali. C'era anche il video dell'attentato terroristico di Christchurch del 2019, corredato da messaggi che indicavano l'autore della strage come modello da emulare.

Il minore è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato associato presso una comunità di prima accoglienza ad Ancona. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che ha applicato al giovane il divieto di utilizzare dispositivi elettronici e di accedere a internet, e il divieto di ricercare, acquisire o detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche





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