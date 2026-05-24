Perse le tracce: due italiani tra gli espatrii del Land Convoy scoop in Libia

Un gruppo di attivista della Global sumud Flotillaè stato fermato a Sirte , in Libia , e ora si sono perse le loro tracce. Tra loro anche due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia.

Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autoritaø di Haftar - ha detto all'Ansa la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia - Il gruppo, con un'èauto e un'èambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati.

Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina. La Farnesina sta verificando le notizie relative alla delegazione della Land Convoy - la carovana internazionale di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, che si trova al confine con la Libia Orientale - di cui si sono perse le tracce e di cui farebbe parte due cittadini italiani.

A riferirne era statiapo in un video Sara Suriano, una delle volontarie italiane della Land Convoy, spiegando che la missione - dopo uno stallo di otto giorni della trattativa con il governo del generale Haftar, ha deciso oggi di dirigersi verso il confine della zona est. Nel primo pomeriggio due o tre automezzi in avanscoperta si sono avvicinati al confine proprio per raggiungere la parte orientale. Dopo aver superato senza difficolt un primo check point, hanno proseguito valicando il confine.

Una piccola delegazione -è stato spiegato- siè spinta più avanti e ha superato il confine perchè chiamata a trattare dal governo di Haftar per il passaggio del convoglio ma, a partire da un'èora dopo l'ingresso nella Libia orientale abbiamo perso le loro tracce e non riusciamo a metterci in contatto con loro. Ha anche detto il ministro della Farnesina, l'inizio dell'inquina tra Israele e gli Stati Uniti





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