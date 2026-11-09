Perseguita dei Carabinieri a Monza: scontro frontale e 5 feriti

Cinque persone rimaste coinvolte in un incidente stradale a Monza, in provincia di Milano, dopo una fuga da un posto di blocco dei Carabinieri a Cinisello Balsamo. Dettagli sui feriti e sugli indagati.

Cinque persone, comprese tre persone di nazionalità peruviana, hanno riportato ferite in un grave incidente frontale avvenuto nella mattinata di lunedì 9 novembre, nel comune di Monza. L'evento drammatico si è verificato in via Gerolamo Borgazzi, all'altezza del civico 142, e ha segnato la conclusione forzata di una lunga e pericolosa inseguimento da parte delle forze dell'ordine.

Il Fuga da Cinisello Balsamo

La dinamica dell'accaduto ha avuto inizio nei pressi di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, su via Valtellina. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni ha tentato di effettuare un posto di blocco su un'utilitaria. A bordo del veicolo si trovavano tre cittadini peruviani, che hanno ignorato il segnale di fermata da parte degli agenti.

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Invece di rallentare e accostare come richiesto dalla procedura standard, il conducente ha premuto violentemente l'acceleratore, dando il via a una fuga incrociata. I Carabinieri hanno immediatamente dato il via all'inseguimento del veicolo clandestino, avviando una "caccia" che si è protratta per diversi chilometri attraverso le strade della Brianza.

Lo Scontro Frontale a Monza

L'inseguimento si è concluso bruscamente a Monza, precisamente in via Gerolamo Borgazzi. L'auto dei fuggitivi ha invaso la corsia opposta, impattando frontalmente contro un altro veicolo. Sul mezzo delle vittime viaggiavano due donne, rispettivamente di 24 e 54 anni. L'urto è stato di una violenza eccezionale, causando il ribaltamento di entrambe le vetture a centro strada.

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La pattuglia dei Carabinieri è riuscita a evitare l'ostacolo, rimanendo indenne nonostante la gravità della collisione. La scena è stata immediatamente bloccata e le lamiere contorte hanno intrappolato i passeggeri. Uno dei tre passeggeri peruviani è riuscito a strisciare fuori dai rottami nell'immediato tentativo di dileguarsi a piedi, ma è stato prontamente bloccato e fermato dagli agenti presenti.

Intervento di Soccorso e Stato dei Feriti

Per liberare gli altri feriti rimasti intrappolati nelle auto è stato necessario l'intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'intera area per consentire il recupero delle vittime. Sono intervenuti sul posto anche quattro ambulanze, un'automedica e gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

Le conseguenze per le vittime sono state severe. Le due occupanti dell'auto che stava viaggiando regolarmente sono state trasportate d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Una di loro è entrata in codice rosso a causa della gravità dei traumi riportati, mentre l'altra è stata ricoverata in codice giallo. La situazione sanitaria rimane quindi critica per almeno una delle vittime.

Trasferimenti Ospedalieri degli Indagati

La sorte dei tre cittadini peruviani coinvolti nella fuga è stata altrettanto negativa sul piano fisico. Due di loro sono stati trasferiti, sempre in codice giallo, rispettivamente alla Multimedica di Sesto San Giovanni e all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. I tre uomini sono attualmente sotto custodia o in trattamento sanitario, in attesa delle indagini conclusive che definiranno le responsabilità legali per la fuga e l'incidente mortale o quasi.