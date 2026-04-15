Personal trainer ucciso a Foggia da killer in bicicletta: si indaga nella vita privata

Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e padre di due figlie, è stato assassinato con quattro colpi di pistola da un killer in bicicletta a Foggia. Le indagini escludono per ora piste criminali e scambio di persona, concentrandosi sulla vita privata della vittima. La comunità si stringe attorno alla famiglia.

Un assassino in bicicletta ha posto fine alla vita di Annibale Carta , un personal trainer di 42 anni, padre di due figlie e incensurato, con quattro colpi di pistola sparati a bruciapelo in via Caracciolo a Foggia . L'agguato è avvenuto mentre la vittima passeggiava con il suo cane nei pressi della propria abitazione, in una zona illuminata. Le indagini, condotte nel massimo riserbo dagli inquirenti, si concentrano sulla vita privata della vittima.

Gli investigatori hanno già ascoltato parenti e conoscenti, e tendono a escludere sia la pista della criminalità organizzata che quella dello scambio di persona, considerate improbabili. Annibale Carta, conosciuto da tutti come Dino, era una figura molto apprezzata negli ambienti sportivi e si dedicava con impegno al volontariato in parrocchia. Viene descritto da chi lo conosceva come una persona di assoluta integrità morale. La notizia del suo efferato omicidio ha sconvolto la comunità, che ieri sera ha organizzato una veglia di preghiera sul luogo del delitto. Alla commemorazione hanno partecipato la compagna di Dino, altri familiari, numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni religiose locali, la sindaca Maria Aida Episcopo e la consigliera regionale Rosa Barone, a testimonianza del profondo legame e del rispetto che la vittima godeva. La famiglia di Annibale Carta, attraverso il proprio legale, l'avvocato Michele Vaira, ha espresso piena fiducia nell'operato della Procura della Repubblica e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. L'obiettivo è fare piena luce su questo gravissimo crimine e assicurare alla giustizia i responsabili. L'avvocato ha sottolineato come l'ondata di affetto e solidarietà che sta investendo la famiglia sia una conferma della stima e dell'ammirazione nei confronti di Dino, descritto come un uomo esemplare nella vita familiare, professionale e nel volontariato. Si rinnova l'appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili, anche se apparentemente marginali, a rivolgersi alle forze dell'ordine o allo studio legale. L'avvocato Vaira ha inoltre invitato gli organi di informazione a mantenere alta l'attenzione sul caso, nel rispetto della dignità della famiglia e in particolare delle figlie minori, evitando qualsiasi forma di sensazionalismo





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Foggia Annibale Carta Killer In Bicicletta Indagini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Annibale Carta ucciso per strada a Foggia con colpi d'arma da fuoco: il personal trainer era uscito per portare a spasso il caneOmicidio a Foggia. Annibale Carta, 42 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in...

Read more »

Foggia, personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola sotto casaAnnibale Carta era uscito di casa per portare il cane a passeggio quando è stato raggiunto da quattro proiettili

Read more »

Omicidio a Foggia: ucciso personal trainer vicino allo stadioAnnibale Carta, personal trainer di 42 anni, è stato assassinato a Foggia, vicino allo stadio 'Zaccheria'. L'uomo, conosciuto come Dino, è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre passeggiava col suo cane. I carabinieri indagano a 360 gradi, concentrandosi sulla vita privata e lavorativa della vittima.

Read more »

Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta: era vicino casa con il caneL'uomo, incensurato, oltre a essere un esperto di fitness era anche attivo nella parrocchia del posto. Esclusa la pista della criminalità resta da capire se ci sia stato o meno un diverbio sfociato nel delitto tra la vittima e l'omicida

Read more »

Foggia sotto shock: ucciso il personal trainer Dino Carta, indagini sulla vita privata e lavorativaA Foggia, l'omicidio di Annibale Carta, noto come Dino, ha sconvolto la comunità. Le indagini dei carabinieri si concentrano sulla sua vita privata e professionale. Il personal trainer è stato ucciso con colpi di arma da fuoco vicino casa. La sindaca e la Virtus Calcio esprimono cordoglio e condannano la violenza.

Read more »

Personal trainer ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco a FoggiaMistero sul movente, indagano i carabinieri (ANSA)

Read more »