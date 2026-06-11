Perturbazione in Lombardia: Vigili del fuoco impegnati in emergenza

La perturbazione ha interessato in particolare l'area intorno a Legnano, ma ha picchiato duro anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate, tenendo impegnati i vigili del fuoco del capoluogo lombardo in una rapida e intensa attività di emergenza. Le richieste di intervento si sono concentrate principalmente sulla messa in sicurezza del territorio a causa della caduta di piante, alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti sferzate di vento.
La perturbazione ha interessato in particolar modo l’area intorno a Legnano, ma ha picchiato duro anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate, tenendo impegnati i vigili del fuoco del capoluogo lombardo in una rapida e intensa attività di emergenza .
La perturbazione, caratterizzata da, ha interessato in particolar modo l’area intorno a Legnano, ma ha picchiato duro anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate.. Le richieste di intervento si sono concentrate principalmente sulla messa in sicurezza del territorio a causa della caduta di piante, alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti sferzate di vento
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