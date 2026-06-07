Perù al voto per il ballottaggio: Fujimori contro Sánchez in una sfida decisiva

In Perù si vota per il ballottaggio presidenziale tra la conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sánchez. La sfida è serrata e potrebbe determinare la continuazione della svolta a destra in America Latina o un'inversione di tendenza. La criminalità e la disuguaglianza sono i temi centrali della campagna elettorale.

Il Perù si appresta a vivere una domenica elettorale cruciale, con un ballottaggio presidenziale serrato che potrebbe consolidare la svolta a destra in America Latina o invertire la tendenza grazie a un candidato di sinistra che ha già fatto tremare i mercati finanziari.

Gli elettori sono chiamati a scegliere tra la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, incarcerato per violazioni dei diritti umani, e il candidato di sinistra Roberto Sánchez, che indossa un cappello da cowboy e cerca di emulare il fascino rurale dell'ex presidente Pedro Castillo, attualmente in prigione. Entrambi i candidati si trovano in una situazione di sostanziale parità nei sondaggi, con una tensione che cresce di giorno in giorno.

Il contesto regionale vede una serie di vittorie della destra: Cile, Argentina, Costa Rica ed Ecuador hanno eletto presidenti conservatori nelle loro ultime elezioni, mentre la Bolivia ha posto fine a due decenni di governo socialista con la vittoria di Luis Arce, ma in realtà il cambiamento è stato meno netto. In Perù, la criminalità è la principale preoccupazione degli elettori.

I tassi di omicidi ed estorsioni sono aumentati vertiginosamente, provocando proteste diffuse e persino la destituzione dell'ex presidente Dina Boluarte. Keiko Fujimori, che in passato aveva cercato di prendere le distanze dalle politiche autoritarie del padre, ha invece abbracciato la sua eredità durante la campagna elettorale, vincendo il primo turno di aprile. Ha paragonato la lotta del padre contro i guerriglieri maoisti di Sendero Luminoso all'attuale contrasto alla criminalità organizzata.

"Ricordiamo l'eredità di suo padre, che ha costruito un buon governo. Ha sconfitto il terrorismo e l'iperinflazione", ha dichiarato Willy Policarpo, 44 anni, lavoratore autonomo e fujimorista di lunga data, che giovedì si è recato da Huancayo alla chiusura della campagna di Fujimori. Questa è la quarta volta che Fujimori si presenta al ballottaggio presidenziale: nel 2021 perse per soli 45.000 voti, poco più dello 0,2%, contro Castillo.

Dall'altra parte, Roberto Sánchez punta a replicare il successo di Castillo concentrandosi sull'altra grande questione politica del Perù: la disuguaglianza e il divario socioeconomico tra la capitale Lima e le regioni rurali. Sánchez ha promesso un'agenda ambiziosa di riforme, tra cui una nuova costituzione, la revisione delle concessioni minerarie e maggiori investimenti nelle aree rurali.

Le sue proposte hanno riscosso consensi, in particolare tra i minatori informali, ma hanno anche spaventato i mercati: venerdì le borse peruviane sono scese quando i suoi sondaggi hanno iniziato a salire, portandolo in parità con Fujimori. La tensione è palpabile: il primo turno caotico ha già generato accuse di brogli e minacce di proteste da entrambi gli schieramenti. Chiunque vincerà si troverà ad affrontare un Congresso frammentato, che negli ultimi cinque anni ha rimosso tre presidenti.

I seggi aprono alle 7:00 (12:00 GMT) e chiudono alle 17:00 (22:00 GMT). I primi risultati sono attesi entro tre ore, ma il conteggio ufficiale potrebbe richiedere settimane. Il Perù è sospeso tra due visioni opposte, e il risultato di questa elezione avrà ripercussioni non solo per il paese, ma per tutta la regione





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