Perù, allarme SNMPE: le politiche minerarie dei candidati rischiano di frenare miliardi di investimenti

Il presidente dell'SNMPE mette in guardia contro le proposte dei due contendenti al ballottaggio, sottolineando come entrambe possano compromettere un portafoglio di progetti da 63 miliardi di dollari. L'analisi di Moody's evidenzia rischi diversi a seconda dell'esito del voto, ma entrambi gli scenari sono segnati dalla debolezza del Congresso.

Il presidente della Società Nazionale delle Miniere , del Petrolio e dell'Energia ( SNMPE ) del Perù ha avvertito martedì che le politiche mineraria opposte dei due candidati in corsa per il ballottaggio presidenziale del 7 giugno potrebbero mettere a rischio miliardi di dollari di investimenti nel settore.

Julia Torreblanca, a capo dell'SNMPE, ha dichiarato a Reuters che né le proposte di Keiko Fujimori, candidata di destra, né quelle di Roberto Sánchez, candidato di sinistra, sono sostenibili per l'industria mineraria del Paese. Il voto, che deciderà il prossimo presidente, potrebbe rimodellare le prospettive di una delle economie più importanti dell'America Latina per le risorse naturali, rendendo cruciale la direzione delle politiche estrattive.

Fujimori punta su misure che incentivano gli investimenti, come la distribuzione diretta del 40% delle royalties minerarie alle comunità locali e l'istituzione di una 'corsia preferenziale' per progetti strategici, con benefit fiscali per il reinvestimento dei profitti. Sánchez, al contrario, propone un inasprimento fiscale, con aumenti di tasse e royalties, la revisione dei contratti delle grandi compagnie minerarie e la convocazione di un referendum per una nuova costituzione che ampli il ruolo dello Stato nell'economia.

Per Torreblanca, entrambi gli approcci presentano criticità: la pressione fiscale avanzata da Sánchez rischia di scoraggiare investimenti stimati in circa 63 miliardi di dollari, di cui il 70% destinato a progetti rameiferi nelle regioni andine meridionali. D'altra parte, il modello di Fujimori, seppur attrattivo, potrebbe non risolvere i problemi strutturali della gestione delle entrate.

I dati ufficiali mostrano che il gettito fiscale minerario ha toccato un record di 26 miliardi di soles (circa 7,59 miliardi di dollari) lo scorso anno, sostenuto dai prezzi elevati dell'oro e del rame. Nello stesso periodo, il governo ha trasferito l'equivalente di 2,93 miliardi di dollari alle regioni interessate dall'attività mineraria per progetti di sviluppo comunitario.

Torreblanca ha sottolineato che il vero nodo è l'efficienza della spesa pubblica, citando oltre 2.000 opere pubbliche ferme, e ha invitato a rafforzare le capacità dello Stato per garantire che i proventi del settore siano utilizzati in modo produttivo. Secondo l'agenzia di rating Moody's, una vittoria di Sánchez aumenterebbe la probabilità di cambiamenti politici che potrebbero minare la fiducia degli investitori e la solidità fiscale, mentre un.successo di Fujimori manterrebbe probabilmente il quadro macroeconomico attuale e la stabilità del credito.

Tuttavia, Moody's avverte che, indipendentemente dal vincitore, la mancanza di una coalizione di maggioranza in Congresso complicherà notevolmente l'approvazione di qualsiasi riforma significativa. Il dibattito evidenzia la tensione tra la necessità di attrarre capitali per sviluppare risorse stimate in decine di miliardi di dollari e le pressioni sociali per una distribuzione più equa dei benefici e un maggiore controllo statale.

La scelta elettorale, quindi, non riguarda solo il futuro del settore minerario, ma la traiettoria economica complessiva del Perù, con ricadute decisive per la crescita, le finanze pubbliche e le relazioni con la comunità internazionale degli investitori





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