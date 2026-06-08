Perù, ballottaggio presidenziale 2026: Keiko Fujimori in lieve vantaggio su Roberto Sánchez

In Perù, le elezioni presidenziali del 2026 sono arrivate al ballottaggio, con la candidata conservatrice Keiko Fujimori che mantiene un leggero vantaggio sul rivale di sinistra Roberto Sánchez al novanta per cento dei voti scrutinati. La corsa rimane aperta e incerta.

Il ballottaggio presidenziale in Perù del 2026 ha visto una competizione serrata tra la candidata conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sánchez .

Con il novanta per cento dei voti scrutinati, la Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, ha ottenuto il 50,55% delle preferenze, mentre Sánchez, deputato con un forte seguito nelle zone rurali, si è attestato al 49,45%, con un distacco inferiore a duecentomila voti. Il conteggio, proseguito nel secondo giorno, ha mantenuto la corsa in una situazione di assoluta parità, senza una netta prevalenza, nonostante il leggero vantaggio della candidata.

La giornata di lunedì ha visto i sostenitori della Fujimori affluire nelle strade di Lima, con manifesti che ritraevano l'ex presidente Alberto Fujimori, figura controversa ma ancora popolare tra una parte dell'elettorato. L'esito finale, ancora incerto, dipenderà dai voti delle regioni remote andine e amazzoniche, tradizionalmente a favore di Sánchez. Il paese attende con tensione il completamento dello spoglio, consapevole che ogni scrutino può ribaltare una misura此前, nel primo turno, nessun candidato aveva raggiunto la maggioranza assoluta, costringendo al ballottaggio.

La Fujimori, già candidata in precedenti elezioni, ha basato la campagna su sicurezza, continuità economica e una difficile eredità politica; Sánchez ha puntato su riforme sociali, difesa dell'ambiente e maggiore inclusione. L'alta partecipazione al voto ha sottolineato l'importanza della scelta per il futuro del Perù. Mentre il mondo osserva, il sistema elettorale peruviano si è confermato resiliente, nonostante le profonde divisioni sociali. I risultati parziali sono stati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica e Informatica (INEI) e monitorati da osservatori internazionali.

La tensione politica rimane alta, ma finora non ci sono stati incidenti significativi. La vittoria finale, sia che vada alla Fujimori o a Sánchez, segnerà una svolta cruciale per le politiche economiche e le relazioni internazionali del paese sudamericano





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