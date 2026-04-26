Perù: Ballottaggio Presidenziale in Bilico tra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez

Un nuovo sondaggio indica un testa a testa tra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez in vista del ballottaggio presidenziale peruviano del 7 giugno, mentre persistono accuse di frode e contestazioni sullo spoglio dei voti.

La situazione politica in Perù rimane estremamente tesa mentre lo spoglio dei voti delle elezioni generali del 2026 continua a trascinarsi, alimentando accuse di frode e una competizione serratissima per il secondo posto che determinerà chi affronterà Keiko Fujimori al ballottaggio presidenziale.

Un nuovo sondaggio pubblicato domenica da Ipsos Perù rivela un testa a testa tra Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sánchez, entrambi attestati al 38% delle preferenze in vista del ballottaggio previsto per il 7 giugno. Questo risultato segna un cambiamento significativo rispetto ai risultati del primo turno, dove Fujimori si è posizionata in testa con il 17% dei voti, seguita da Sánchez con il 12% e Rafael Lopez Aliaga, candidato ultraconservatore, con l’11,9% dei voti.

Con il 95,8% dei voti scrutinati, la distanza tra Sánchez e Lopez Aliaga per la conquista del secondo posto si è ampliata, con quest'ultimo in svantaggio di circa 24.000 voti. Le accuse di frode lanciate da Lopez Aliaga hanno gettato un'ombra sul processo elettorale. L'ultraconservatore ha richiesto l'annullamento di migliaia di voti, sostenendo che siano stati ottenuti illegalmente.

Tuttavia, gli osservatori dell'Unione Europea, presenti per monitorare le elezioni, hanno dichiarato di non aver riscontrato alcuna prova a sostegno di tali affermazioni. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e l'integrità del processo elettorale, con il rischio di destabilizzare ulteriormente il paese. L'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha espresso il suo sostegno alla decisione della commissione elettorale di respingere le richieste di nuove elezioni, sottolineando la necessità di rispettare la volontà popolare espressa attraverso il voto.

La lentezza nello spoglio dei voti, unita alle contestazioni e alle accuse di irregolarità, sta minando la fiducia dei cittadini nel sistema democratico e alimentando tensioni sociali. La polarizzazione politica, già elevata nel paese, rischia di acuirsi ulteriormente nelle prossime settimane, in vista del ballottaggio che si preannuncia estremamente combattuto. Il ballottaggio tra Keiko Fujimori e Roberto Sánchez si prospetta come uno scontro ideologico cruciale per il futuro del Perù.

Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, rappresenta la destra conservatrice e promette di ripristinare l'ordine e la stabilità nel paese, con un approccio più duro alla criminalità e una politica economica liberale. Sánchez, invece, incarna la sinistra progressista e propone un cambiamento radicale, con un maggiore intervento dello Stato nell'economia, politiche sociali più inclusive e una lotta più decisa contro la corruzione. La sua piattaforma politica si concentra sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla protezione dei diritti delle minoranze.

Il risultato del ballottaggio avrà un impatto significativo sulla direzione che prenderà il Perù nei prossimi anni, influenzando le politiche economiche, sociali e internazionali del paese. La sfida per entrambi i candidati sarà quella di conquistare il consenso degli elettori indecisi e di superare le divisioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale.

La situazione attuale richiede un impegno da parte di tutti gli attori politici per garantire un processo elettorale trasparente e pacifico, nel rispetto della volontà popolare e dei principi democratici





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