Perù, ballottaggio presidenziale: testa a testa tra Sánchez e Fujimori secondo il conteggio rapido

Il primo conteggio rapido di Ipsos mostra un pareggio statistico tra Roberto Sánchez e Keiko Fujimori, rispettivamente con il 50,3% e il 49,7%. L'esito finale resta incerto e si attendono i voti delle aree rurali e dall'estero.

Un elettore si avvicina al banco degli operatori elettorali in un seggio elettorale nel giorno del ballottaggio tra la candidata conservatrice alla presidenza Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sánchez , a Lima, Perù , 7 giugno 2026.

REUTERS/Leslie Moreno LIMA, 7 giugno (Reuters) - Un primo conteggio rapido dell'istituto di sondaggi Ipsos mostra un testa a testa serrato nella corsa presidenziale peruviana: Roberto Sánchez è in vantaggio con il 50,3% contro il 49,7% di Keiko Fujimori, un sostanziale pareggio statistico secondo i rappresentanti di Ipsos. Il conteggio rapido si basa su un campione rappresentativo di seggi elettorali in tutto il paese.

Sebbene non si tratti di un conteggio ufficiale, nelle elezioni precedenti questo metodo si è rivelato un indicatore accurato del risultato finale. Le operazioni di spoglio proseguono e l'attenzione è ora rivolta ai voti provenienti dalle aree rurali e dall'estero, che potrebbero rivelarsi decisivi per determinare il vincitore. La giornata elettorale si è svolta in un clima di tensione e aspettativa. Entrambi i candidati hanno invitato i propri sostenitori alla calma e al rispetto del risultato elettorale.

Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, ha basato la sua campagna su una piattaforma di legge e ordine, promettendo di combattere la criminalità e rilanciare l'economia. Roberto Sánchez, esponente della sinistra progressista, ha puntato su giustizia sociale, lotta alla corruzione e maggiori investimenti in sanità e istruzione. Lo scenario di un testa a testa così serrato ha generato incertezza sui mercati finanziari, con la moneta locale che ha registrato oscillazioni durante la giornata.

Gli analisti politici sottolineano che, indipendentemente dal vincitore, il prossimo presidente dovrà affrontare sfide enormi: una pandemia ancora in corso, una recessione economica profonda e un forte malcontento popolare. La frammentazione del parlamento renderà inoltre difficile l'approvazione di riforme ambiziose. Il risultato finale potrebbe richiedere giorni per essere certificato, dato che il sistema elettorale peruviano prevede un controllo incrociato dei voti. Nel frattempo, entrambi gli schieramenti si preparano a possibili ricorsi legali in caso di controversie.

La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre l'Organizzazione degli Stati Americani ha già inviato una missione di osservatori elettorali per garantire la trasparenza del processo





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