Le estorsioni imperversano a Callao, Lima e le statistiche mostrano l'incapacità di Keiko Fujimori di ridurre la criminalità nei primi 100 giorni.

La città portuale di Callao, nel Perù, continua ad essere dominata dalla paura e dalla violenza, un segnale chiaro che i primi cento giorni del governo della Presidentessa Keiko Fujimori non hanno portato la sicurezza sperata. Nonostante l'imponente statua di Papa Leone che sovrasta il parco di Callao, simbolo di una rinascita estetica e turistica, la realtà sulle strade racconta una storia completamente diversa. La Presidentessa Fujimori ha promesso una guerra frontale contro il crimine, ereditando una crisi di sicurezza che intacca la sua popolarità e minaccia la sua eredità politica.

L'escalation delle estorsioni nelle strade

La trasformazione visiva di Callao, con camion cisterna che innaffiano l'erba appena piantata e murales colorati che abbelliscono le mura, svanisce rapidamente spostandosi di poche strade verso l'interno. Maykell Rodríguez, un venditore di 45 anni, ha descritto come le estorsioni abbiano costretto la sua attività a trasferirsi di nuovo. Prima, le preoccupazioni principali riguardavano i furti, ma ora le richieste di denaro per la protezione sono diventate insostenibili per i piccoli commercianti. Rodríguez ha sottolineato che le donne che gli hanno dato il benvenuto nel nuovo quartiere hanno avvertito che i giovani potrebbero presto arrivare a chiedere soldi.

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Questa dinamica locale riflette una tendenza nazionale dove le vittime si sentono impotenti di fronte alla crescente influenza dei gang criminali. Le estorsioni non solo colpiscono i redditi, ma definiscono le routine quotidiane, determinando quando lasciare casa e se portare con sé un telefono cellulare. La paura non è più un'astrazione, ma una misura concreta del divario tra i progressi governativi e la percezione di sicurezza dei cittadini di Lima e delle sue periferie.

Analisi dei dati criminali e strategie governative

I dati ufficiali del governo rivelano una situazione complessa e sfaccettata nei primi mesi di mandato di Keiko Fujimori, insediata il 28 luglio. I numeri nazionali sugli omicidi mostrano un calo da 178 ad agosto a 158 a settembre, seguiti da un balzo del 22% a 192 a ottobre. Questa fluttuazione sottolinea l'instabilità del settore. La sicurezza pubblica rimane la principale preoccupazione per i peruviani, e le statistiche sull'estorsione mostrano una resistenza al cambiamento particolarmente tenace.

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Secondo i sondaggi governativi, il 1,5% degli abitanti della costa urbana del Perù ha subito estorsioni o tentativi di estorsione nei sei mesi precedenti settembre, una cifra identica a quella di un anno prima. Le lamentele mensili riferite alla polizia sono aumentate di cinque volte in cinque anni, colpendo severamente gli operatori dei trasporti e i proprietari di negozi. Il governo ha risposto con arresti, sequestri di armi e misure emergenziali, cercando di coordinare poliziotti e militari per controllare i crimini originati dalle prigioni.

Posizioni dei stakeholder e contesto internazionale

Il Ministro dell'Interno César Astudillo ha dichiarato questa settimana che il governo sta registrando progressi nella riduzione del crimine, sebbene il Ministero non abbia fornito cifre specifiche per corroborare tale affermazione. Astudillo ha ammesso che la percezione pubblica della polizia rimane negativa e ha proposto l'introduzione di pene detentive all'ergastolo per gli agenti di polizia trovati membri di gang criminali. Questa misura mira a pulire le forze dell'ordine interne, un passo cruciale per restaurare la fiducia dei cittadini.

Keiko Fujimori ha cercato ispirazione internazionale, visitando a fine ottobre il centro di confinamento antiterrorismo di massima sicurezza di El Salvador. Questa visita ha segnalato un interesse per l'approccio duro del Presidente Nayib Bukele contro la criminalità organizzata. Gli analisti, come Martin Cassinelli dell'Atlantic Council, sottolineano che è troppo presto per valutare l'efficacia delle riforme peruviane. Per Cassinelli, il successo per Fujimori dipenderà non dai numeri degli omicidi, ma dal senso di sicurezza provato dai conducenti di autobus e dai proprietari di negozi.

Impatto politico e futuro nelle elezioni

L'insicurezza persistente ha eroso significativamente il sostegno politico alla Presidentessa Keiko Fujimori. Un sondaggio di Datum Internacional a fine ottobre ha rivelato che poco più di due terzi dei peruviani ritiene che il suo governo non abbia fatto progressi nella riduzione dell'insicurezza nei suoi primi cento giorni. L'approvazione della Presidentessa Fujimori è scesa dal 60% ad agosto al 38% a novembre, mentre il suo tasso di approvazione negativa ha quasi raggiunto il doppio.

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A Callao, dove Fujimori ha ricevuto un mandato schiacciante nelle elezioni presidenziali del giugno scorso, il divario tra i piccoli miglioramenti statistici e la paura quotidiana è evidente. I dati ufficiali mostrano che gli omicidi di residenti di Callao sono aumentati del 41%, passando da 137 nel 2024 a 193 nel 2025. Le autorità hanno registrato 167 uccisioni entro il 23 novembre 2026, indicando che l'anno si chiuderà solo leggermente al di sotto del livello elevato registrato nell'anno precedente. Questa realtà definisce la sfida principale per il governo nelle fasi successive del suo mandato.