Perù: Keiko Fujimori in vantaggio nel ballottaggio presidenziale

Il Perù si è recato alle urne per il ballottaggio presidenziale del 7 giugno, con la candidata conservatrice Keiko Fujimori in lieve vantaggio sul rivale di sinistra Roberto Sánchez secondo un exit poll. La campagna elettorale si è concentrata sulla criminalità e sul divario socio-economico del Paese.

Il Perù si è recato alle urne per il ballottaggio presidenziale del 7 giugno, con la candidata conservatrice Keiko Fujimori in lieve vantaggio sul rivale di sinistra Roberto Sánchez secondo un exit poll.

La campagna elettorale si è concentrata sulla criminalità e sul divario socio-economico del Paese. I cittadini peruviani hanno scelto tra Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, e Sánchez, deputato di sinistra con forte sostegno nelle aree rurali. Un exit poll di Ipsos ha mostrato Fujimori con il 50,7% dei voti rispetto al 49,3% di Sánchez. I mercati sono stati scossi dalla prospettiva di una vittoria di Sánchez, che andrebbe a contrastare il recente spostamento a destra dell'America Latina.

La campagna elettorale è stata caratterizzata da accuse di brogli e minacce di proteste da entrambe le parti. Chiunque vinca dovrà anche fare i conti con un Congresso frammentato che ha rimosso tre presidenti negli ultimi cinque anni





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