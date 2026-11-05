Perù: Richiesta Commissione Verità Abusi Chiesa Incontro Papa Leone

BishopAccountability.org chiede una commissione verità per gli abusi ecclesiali in Perù. Papa Leone visiterà Lima per incontrare le vittime nel novembre 2024.

L'organizzazione di controllo statunitense BishopAccountability.org ha richiesto ufficialmente la creazione di una commissione verità nel Perù per investigare i casi di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica. Questa richiesta è stata avanzata giovedì in un momento cruciale, alla vigilia della prevista visita di Papa Leone in Sudamerica, con particolare focus sul paese andino.

Richiesta Investigativa e Segretezza Ecclesiastica

Anne Barrett Doyle, co-direttrice di BishopAccountability.org, durante una conferenza stampa tenuta a Lima ha accusato esplicitamente la gerarchia ecclesiastica peruviana di mantenere una segretezza ostinata. Questa dinamica, secondo l'attivista, non solo mette a rischio i minori ma impedisce anche alle vittime di ottenere la dovuta validazione e alle autorità civili di identificare i complici per le procedenze legali.

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Il gruppo di monitoraggio, che traccia le accuse di abusi da parte del clero cattolico in tutto il mondo, ha pubblicato una banca dati identificativa. Questa risorsa tecnica elenca numerosi religiosi e membri del clero peruviani che sarebbero stati accusati di abusi sessuali su minori o persone vulnerabili.

Posizioni Istituzionali e Scandali Recenti

Rappresentanti dell'Arcidiocesi di Lima e della Conferenza Episcopale Peruviana, l'ente che riunisce i vescovi cattolici del Paese, non hanno fornito risposte immediate alle richieste di commento formulate dai media alla vigilia dell'evento. La mancanza di dichiarazioni ufficiali ha alimentato le critiche verso l'istituzione religiosa locale.

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La Chiesa peruviana è stata al centro di numerosi scandali negli ultimi anni, con un'attenzione particolare rivolta al Sodalitium Christianae Vitae. Si tratta di un gruppo cattolico ultraconservatore fondato in Perù che ha successivamente espanso le proprie attività a livello internazionale, diventando oggetto di indagini vaticane.

Il contesto storico include interventi precedenti di massima autorità: Papa Francesco aveva ordinato lo scioglimento del Sodalitium Christianae Vitae nel 2025. Tale decisione seguì un'indagine del Vaticano che aveva evidenziato accuse gravi, tra cui abusi sessuali e psicologici ai danni di fedeli e membri dell'ordine.

Prossime Tappe del Tour del Pontefice

Papa Leone, riconosciuto come il primo papa nato negli Stati Uniti, completerà l'ultimo segmento del suo tour sudamericano in Perù. La visita si svolgerà tra il 6 e il 17 novembre, in una nazione che rappresenta un legame biografico profondo per il pontefice, che vi arrivò come missionario negli anni Ottanta.

Prima di assumere la dignità papale, Leone è diventato cittadino peruviano e ha ricoperto la carica di vescovo di Chiclayo. Questa storico legame personale con la regione è probabilmente il motivo per cui la capitale Lima è stata scelta come tappa finale di un viaggio che coinvolgerà diversi paesi del continente.

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Impatto e Aspettative per le Vittime

Il Vaticano ha confermato che durante la permanenza nella regione, Papa Leone incontrerà sopravvissuti agli abusi fisici e sessuali. Questo appuntamento è atteso con grande attenzione da parte delle organizzazioni per i diritti umani e dalle vittime stesse che sperano in un riconoscimento ufficiale.

Nonostante la compassione dimostrata dal Papa nella necessità di accompagnare le vittime e ascoltarne le storie, le critiche sostengono che manchi ancora un forte messaggio sulla responsabilità dei vescovi. Anne Barrett Doyle ha espresso la speranza che durante questo soggiorno le affermazioni del Pontefice includano impegni concreti di accountability.

Inoltre, BishopAccountability.org ha sollecitato Papa Leone a condannare esplicitamente quella che definisce persecuzione giudiziaria contro i giornalisti. Questi reporter hanno svolto un ruolo cruciale nell'investigare e portare alla luce i casi di abusi, rischiando spesso ritorsioni legali per il loro lavoro di inchiesta.

L'attenzione internazionale è ora focalizzata su come la gerarchia peruviana risponderà a queste pressioni e su quali misure concrete verranno adottate in seguito all'incontro previsto con le vittime. La costruzione di una verità storica rimane l'obiettivo dichiarato dalle organizzazioni di controllo esterne.