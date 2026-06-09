Perù: Sánchez in vantaggio su Fujimori al scrutinio, esiti incerti

Il candidato di sinistra Roberto Sánchez ha un leggero vantaggio su Keiko Fujimori nelle elezioni presidenziali peruviane, con il risultato finale potenzialmente lontano settimane. La corsa è segnata da preoccupazioni su criminalità ed economia, e da forti divisioni politiche.

Il deputato di sinistra Roberto Sánchez ha ottenuto un vantaggio iniziale sulla conservatrice Keiko Fujimori nella corsa presidenziale peruviana, con lo scrutinio ufficiale proseguito nel secondo giorno e un risultato finale che potrebbe richiedere settimane.

Con circa il 94,9% dei voti scrutinati, Sánchez ha raggiunto il 50,10% contro il 49,90% di Fujimori. La maggior parte degli elettori ha dichiarato di essere preoccupata per la criminalità e l'economia, e un spostamento a destra simile a quello visto in altre recenti competizioni latino-americane era ampiamente previsto. Fujimori guidava nei primi risultati e nei sondaggi di opinione, ma Sánchez ha guadagnato terreno nella notte di domenica man mano che venivano conteggiati i voti delle zone rurali del Perù.

I mercati e la valuta locale, il sol, hanno registrato un calo lunedì quando i voti per Sánchez sono aumentati, ma si sono successivamente stabilizzati, con Fujimori che dovrebbe beneficiare dei voti dall'estero ancora da scrutinare. Sánchez, ex ministro sotto l'ex presidente Pedro Castillo incarcerato, ha cercato di emulare l'appello rurale di Castillo, indossando anche il caratteristico cappello da cowboy dell'ex leader durante la campagna.

Oltre a riformare la costituzione, Sánchez ha proposto di graziare Castillo, che sta scontando una pena di 11 anni per aver tentato di sciogliere il Congresso nel 2022, imporre tasse sui profitti eccezionali, una tassa patrimoniale e riformare le concessioni minerarie. Queste proposte hanno ottenuto il sostegno delle vaste regioni rurali del Perù, inclusa la crescente e potente informale del settore minerario, ma hanno invece turbato gli investitori.

In una nota prima delle elezioni, Fitch ha affermato che una vittoria di Sánchez aumenterebbe l'incertezza su tassazione, royalties, stabilità contrattuale e intervento statale. Alexander Robey, gestore di portafoglio di debito dei mercati emergenti di Allianz Global Investors, ha dichiarato: 'Ci aspettiamo pressioni sui mercati peruviani fino a quando il voto non sarà finalizzato.

In particolare, se Roberto Sánchez vince, ci aspettiamo che gli investitori incorporino un maggiore premio per il rischio - spread creditizi più ampi, rendimenti più alti dei titoli locali e un sol peruviano più debole.

' Fujimori, alla sua quarta elezione al ballottaggio, ha chiesto pazienza mentre vedeva il suo vantaggio iniziale ridursi. 'Aspetteremo fino all'ultimo voto e questo è ciò che spero facciano tutti i peruviani', ha dichiarato Fujimori fuori dalla sua casa a Lima lunedì. Diversi seggi elettorali internazionali devono ancora essere scrutinati e si prevede che favoriranno Fujimori. Sánchez, parlando con i giornalisti al Congresso, ha detto di essere 'fiducioso e ottimista, ma aspetteremo il 100% dei voti.

Quello che viene dopo è lavorare per il paese perché l'instabilità politica del Perù deve fermarsi.

' Fujimori in precedenza si era distanziata da suo padre, Alberto Fujimori, l'ex presidente autoritario e duro con la criminalità del Perù, successivamente imprigionato per abusi sui diritti umani. Ma con gli elettori preoccupati in modo schiacciante per la criminalità in queste elezioni, Fujimori ha successivamente fatto leva sul suo retaggio.

Jo-Marie Burt, professoressa visiting del programma di studi latinoamericani dell'Università di Princeton, ha dichiarato che più che riflettere l'appeal di Sánchez, il risultato mostra la persistente divisione e il risentimento verso il nome Fujimori.

'La coalizione anti-Fujimori che l'ha tenuta fuori dall'incarico sembrava indebolita negli ultimi anni', ha detto Burt. 'Ma sembra che possa essersi ricompattata abbastanza per impedire la sua vittoria per una quarta volta. ' Il vincitore delle elezioni diventerà il nono presidente del Perù nell'ultimo decennio e il Congresso ha rimosso tre presidenti negli ultimi cinque anni.

Con una gara così combattuta e entrambi i candidati che riecheggiano ex presidenti divisivi, Burt ha affermato che la frammentazione politica del paese è probabile che continui.

'In ogni caso, il Perù sta affrontando altri cinque anni di turbolenza, conflitto politico e instabilità', ha concluso Burt





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