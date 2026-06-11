Perù, testa a testa: Fujimori in vantaggio per 600 voti, iniziato lo scrutinio delle schede contestate

La commissione elettorale peruviana ha iniziato a riesaminare le schede contestate mentre il conteggio dei voti vede Keiko Fujimori in vantaggio di circa 600 voti su Roberto Sánchez. I mercati recuperano dopo le turbolenze.

La commissione elettorale peruviana ha iniziato giovedì a riesaminare le schede contestate , con il conteggio iniziale per determinare il prossimo presidente del paese quasi completato e i candidati separati da margini minimi.

La candidata conservatrice Keiko Fujimori ha conquistato un sottile vantaggio nella tarda serata di mercoledì, grazie ai voti provenienti dall'estero che le hanno attribuito il 50,002% dei voti contro il 49,998% del candidato di sinistra Roberto Sánchez, con una differenza di circa 600 voti su 18 milioni. Più del 98% dei voti è stato contato secondo l'autorità elettorale ONPE del Perù, ma la maggior parte dei rimanenti sono schede contestate.

Solo nove delle oltre 90.000 sezioni elettorali devono ancora essere conteggiate, mentre circa 1.600 sezioni, che rappresentano circa 400.000 voti, sono state inviate per revisione al Giurì Nazionale delle Elezioni (JNE) del Perù. La revisione dovrebbe richiedere settimane. La maggior parte delle schede contestate provengono dall'area metropolitana di Lima, roccaforte di Fujimori.

I mercati hanno in gran parte recuperato dopo un selloff venerdì scorso, avvenuto dopo che Sánchez, che ha promesso di riformare l'economia peruviana a forte impronta mineraria, era salito nei sondaggi. Il principale indice azionario peruviano è salito del 3,94% alla chiusura di giovedì, mentre la valuta sol è aumentata dello 0,56% rispetto al dollaro, a 3,39. I titoli peruviani quotati negli Stati Uniti, come la miniera Buenaventura, sono saliti del 6,8%, mentre Intercorp Financial Services è salita del 3,2%.

L'iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ha chiuso con un guadagno del 5,6%. I due candidati sono rimasti testa a testa per tutto il conteggio, con Fujimori in testa nei sondaggi di uscita e Sánchez leggermente avanti nel quick count di Ipsos, che ha previsto accuratamente le precedenti elezioni.

Fujimori e Sánchez avevano chiesto calma e pazienza durante il conteggio, ma Sánchez, che aveva superato Fujimori lunedì grazie ai voti rurali, ha iniziato a indurire i toni mercoledì e ha chiesto un incontro con gli osservatori internazionali per discutere 'sviluppi strani, insoliti e discutibili'. Giovedì, Sánchez ha dichiarato di aver avuto importanti incontri con gli osservatori dell'Unione Europea e dell'Organizzazione degli Stati Americani.

'La nostra gente è vigile, il voto e la democrazia devono essere rispettati', ha detto Sánchez su X quando ha annunciato gli incontri. Oltre alle schede contestate, la squadra di Sánchez sta facendo causa per annullare i voti di 1.750 sezioni elettorali in Perù, principalmente nell'area di Lima, per irregolarità, e i voti di 657 sezioni negli Stati Uniti per essere stati 'trasportati irregolarmente'.

In una conferenza stampa giovedì pomeriggio, il ministro degli Esteri peruviano Carlos Pareja ha dichiarato che non vi erano irregolarità con i voti esteri e gli osservatori internazionali hanno affermato che le elezioni di domenica si sono svolte senza problemi maggiori. Questa è la quarta ballottaggio consecutivo per Fujimori, dopo aver perso le ultime due per frazioni di punto percentuale.

Nel 2021, Fujimori, figlia dell'ex presidente polarizzante Alberto Fujimori, aveva perso contro l'attuale presidente incarcerato Pedro Castillo per circa 45.000 voti. Sánchez, che è stato ministro sotto Castillo, è stato il suo erede politico in questa corsa, indossando lo stesso caratteristico cappello da cowboy e attendendo i primi risultati fuori dal carcere dove Castillo è detenuto.

Parlando con i giornalisti fuori dalla sua casa giovedì, Fujimori ha ribadito che avrebbe aspettato l'annuncio del conteggio finale prima di fare qualsiasi dichiarazione definitiva sulla corsa. Fujimori, che aveva fatto accuse di frode nelle elezioni del 2021 che ha perso, ha detto che le elezioni del 2026 si sono svolte in modo trasparente con migliaia di scrutatori di entrambi i partiti e osservatori internazionali.

'Penso che questo dia all'elezione la credibilità, la tranquillità e la fiducia dei cittadini', ha detto Fujimori





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