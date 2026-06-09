Perù: testa a testa tra Sánchez e Fujimori, mercati in ripresa

Il candidato di sinistra Roberto Sánchez guida con un margine minimo sulla conservatrice Keiko Fujimori mentre i voti dall'estero riducono il vantaggio. I mercati reagiscono positivamente dopo il crollo iniziale.

Il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sánchez mantiene un sottile vantaggio sulla conservatrice Keiko Fujimori mentre lo spoglio dei voti prosegue in Perù . Con il 95,95% dei voti scrutinate, Sánchez è al 50,06% contro il 49,94% della rivale, un margine di appena 20.000 voti.

Dopo un iniziale vantaggio di Fujimori nei sondaggi di uscita e nei primi conteggi, Sánchez ha recuperato terreno grazie ai voti delle regioni rurali, tradizionalmente più favorevoli alle sue posizioni. Tuttavia, i voti dall'estero stanno favorendo Fujimori, riducendo il gap. L'autorità elettorale ONPE ha dichiarato che il conteggio completo sarà disponibile a luglio. La stretta competizione ha scosso i mercati finanziari peruviani.

Dopo un forte calo venerdì scorso, quando Sánchez era in ascesa, l'indice azionario principale è balzato di oltre il 7% martedì mattina, mentre le azioni di società come Buenaventura e Intercorp Financial Services sono aumentate rispettivamente dell'8,2% e del 12,9%. Gli investitori sono preoccupati per le proposte di Sánchez di riformare l'economia peruviana, fortemente dipendente dall'industria mineraria. Egli ha proposto una revisione della costituzione, l'imposizione di tasse straordinarie sugli utili, una tassa patrimoniale e la riforma delle concessioni minerarie.

Al contrario, Fujimori si basa sull'eredità di durezza contro il crimine del padre, l'ex presidente autoritario Alberto Fujimori, incarcerato per violazioni dei diritti umani in relazione ai massacri compiuti durante il suo mandato. Il confronto tra i due candidati riflette una profonda divisione nel paese, con Sánchez che attira i voti delle aree rurali e Fujimori quelli delle città e degli elettori all'estero.

L'analista Alfredo Torres di Ipsos ha spiegato che mentre il voto rurale residuo tende a Sánchez, gran parte del voto ancora da scrutinare proviene dall'estero, che favorisce Fujimori, e dalla regione metropolitana di Lima, anch'essa orientata verso la candidata conservatrice. Circa l'1,67% delle schede è stato segnalato per una revisione, con la maggior parte proveniente da Lima. Entrambi i candidati hanno chiesto calma e attendere il 100% dei voti.

La situazione rimane incerta, con la possibilità che il vantaggio possa invertirsi. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare il vincitore e il futuro economico del Perù. Nel frattempo, gli investitori restano cauti, monitorando ogni sviluppo mentre il paese si avvia verso un possibile ballottaggio o una riconferma del risultato attuale





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