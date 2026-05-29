Pescara, il regista di film d'animazione, parla dei suoi capolavori e dei grandi successi di pubblico e critica. Il suo film preferito è 'Il gobbo di Notre Dame', che gli è stato ispirato da una visita alla cattedrale di Parigi.

Il regista di film d'animazione , Pescara , parla dei suoi capolavori e dei grandi successi di pubblico e critica. Il suo film preferito è 'Il gobbo di Notre Dame', che gli è stato ispirato da una visita alla cattedrale di Parigi.

La sua città natale, San Francisco, ha un forte legame con il mondo del cartoon e del fumetto, che ha influenzato la sua inclinazione artistica e la sua carriera. Se non fosse stato un regista di film d'animazione, Pescara avrebbe potuto essere un artista o un disegnatore. Egli ritiene che i film d'animazione siano un genere senza età e che possano essere apprezzati da adulti e bambini.

Inoltre, Pescara ritiene che i registi e i compositori dovrebbero lavorare più strettamente insieme per creare film di alta qualità. Infine, egli cita due esempi di personaggi di film d'animazione che sono simpatici perdenti, come Donald Duck e Charlie Brown





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