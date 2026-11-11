Pescara: madre esprime disperazione per dipendenza cocaina del figlio

Una madre di Pescara denuncia l'impazzamento familiare causato dalla dipendenza del figlio, chiedendo interventi incisivi contro lo spaccio. Sollevata la voce delle famiglie colpite dal traffico di droga.

Il 12 maggio 2024, la città di Pescara è stata teatro di un appello emotivo di una madre che confessa l'enorme peso che la dipendenza del figlio da cocaina le impone. In un'intervista trasmessa sulla conferenza stampa del gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari, la donna ha denunciato di accompagnare il 38enne a spacciatori e di aver speso quasi 100 euro al giorno per la droga, sostenendo la necessità di fornire i fondi al figlio altrimenti sarebbe ricorso al padre, proprietaria di una casa con la madre di 91 anni.

Dettaglio della crisi familiare e del traffico locale

La madre ha evidenziato di attendere per ore in auto nei quartieri di Rancitelli, Tavo, Sacco, Imele e Rio Sparto dove il figlio si reca per acquistare la droga. Ha riferito che, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine in una maxi operazione recente, i problemi rimangono: il traffico si ripristina subito dopo le operazioni, lasciando le famiglie in una situazione di vulnerabilità costante.

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Secondo la condessa, il traffico di cocaina non è solo un crimine contro gli individui, ma un'occupazione che "ammazza le famiglie intere". Ha chiesto che lo spaccio sia equiparato a un omicidio, facendo appello a interventi più serie come l'installazione di presidi fissi nelle zone critiche.

Reazioni istituzionali e proposta di azione militare

Il consigliere Pettinari ha nominato il caso a titolo di esempio di "tragico ma portavoce di tante altre mamme coraggio" e ha congedato l'esercito con l'operazione Strade Sicure per incentivare la presenza delle forze dell'ordine. Ha sottolineato che "non possiamo accettare che una madre debba trasformarsi in una sentinella notturna per proteggere suo figlio dalla droga."

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Impatto sull'economia familiare e prospettive future

La madre ha espressamente menzionato la fatica morale e finanziaria: con un debito in eccesso come risultato della spesa quotidiana, ora è incerta sul modo di saldarlo. Nonostante gli sforzi in corso con centri di ricollocazione e comunità di recupero, la situazione appare ancora in fase di crisi.

In una dichiarazione che è già stata condivisa su TikTok, la madre ha illustrato la sua motivazione: "Se io non gli do i soldi, va dal padre, che vive con la madre di 91 anni. È una signora che sta soffrendo molto per questa situazione." La testimonianza ha acceso la discussione su Pescara su come le autorità debbano intervenire per salvaguardare non solo gli individui ma l'intero vivere comunitario.