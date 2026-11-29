Dmitry Peskov accusa i paesi europei di ostacolare i negoziati di pace in Ucraina, chiedendo contingenti militari e rifiutando contatti bilaterali con Mosca.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato domenica che i paesi europei stanno attivamente ostacolando gli sforzi di pace in Ucraina. L'accusa principale riguarda il rifiuto europeo di negoziare direttamente e individualmente con la Russia. Peskov ha sottolineato come queste posizioni diplomatiche creino ulteriori ostacoli al raggiungimento di un accordo stabile.

Reazioni Europee ai Trattati di Pace

Dmitry Peskov ha espresso le preoccupazioni di Mosca in un'intervista alla televisione di Stato della Bielorussia, alleata strategica della Russia. Ha spiegato che mentre l'Unione Europea desidera partecipare ai negoziati attualmente guidati dagli Stati Uniti, le sue condizioni sono controproducenti. Gli Stati Uniti stanno cercando di riunire i negoziatori russi e ucraini in un formato trilaterale, ma Bruxelles insiste su modifiche sostanziali. Peskov ha definito queste dichiarazioni inutili per il processo di pace globale.

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Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, Peskov ha affermato: "Qui stiamo incontrando dei problemi… gli europei dicono che non appena ci avvicineremo a un accordo sull'Ucraina, introdurranno un contingente europeo". Questa richiesta di inviare truppe per monitorare l'attuazione di un eventuale trattato è vista da Mosca come una provocazione. Il portavoce del Cremlino ha collegato esplicitamente questa dinamica all'avvio della "operazione militare speciale" nel febbraio 2022. Ha dichiarato che questa misura è la ragione stessa per cui il conflitto è iniziato.

Rifiuto Bilaterale e Formato Quadrilatero

La Russia ha respinto senza esitazione qualsiasi ipotesi di dispiegamento di forze europee sul territorio ucraino. Peskov ha chiarito che Mosca considera la partecipazione europea a un formato quadrilaterale come una continuazione della guerra. Ha sottolineato che gli europei intendono trasformare il dialogo trilaterale in una cornice a quattro parti. Tuttavia, allo stesso tempo, continuerebbero con azioni che definiscono "provocazioni". Questo approccio, secondo il Cremlino, mantiene tutte le ragioni che hanno portato allo scoppio del conflitto nel 2022. Mosca ha appena ricevuto domenica la comunicazione ufficiale da parte degli europei.

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I paesi europei hanno dichiarato esplicitamente di non voler discutere in un formato bilaterale, ma solo in uno trilaterale. Questa distinzione terminologica riflette una profonda divergenza strategica tra le parti coinvolte. La Russia insiste sulla necessità di un dialogo diretto con Kyiv e Washington. L'assenza di un contatto faccia a faccia con Mosca è percepita come un rifiuto di riconoscere la realtà geopolitica. Peskov ha ribadito che questa rigidità diplomatica rallenta qualsiasi progresso verso la demilitarizzazione della regione.

Negoziatori Statunitensi e Prossimi Passi

Dopo l'ultimo ciclo di colloqui trilaterali tenutosi all'inizio del mese, la situazione è rimasta complessa. Si trattava del primo incontro di questo tipo dal mese di febbraio. Il negoziatore statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che la Russia aveva acconsentito a includere rappresentanti europei nei futuri negoziati. Questa dichiarazione ha aperto una breve finestra di speranza per un coinvolgimento più ampio. Tuttavia, la Russia ha immediatamente precisato che la partecipazione europea dipenderà dalle offerte concrete di Bruxelles.

La Russia ha affermato che la presenza europea nelle prossime tornate di negoziati non è scontata. Dipenderà interamente da ciò che gli europei avranno da offrire al tavolo delle trattative. Non basta la volontà di partecipare; è necessaria una proposta strutturata. Due leader europei, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere e il presidente finlandese Alexander Stubb, hanno tenuto discorsi telefonici con Vladimir Putin il mese scorso. Queste conversazioni hanno suscitato critiche da parte di altri paesi europei, accusando Oslo e Helsinki di minare l'unità europea a sostegno di Kyiv.

Il quadro diplomatico attuale rimane fragile e soggetto a cambiamenti rapidi. La posizione russa è ferma nel richiedere parità di trattamento e rispetto dei suoi interessi di sicurezza. L'Europa, dal canto suo, cerca di mantenere una coesione interna mentre esplora vie diplomatiche. Il ruolo degli Stati Uniti resta centrale nel facilitare il dialogo tra le parti. Ognuna delle fazioni deve valutare attentamente le proprie strategie per evitare un'ulteriore escalation. Il mondo osserva con attenzione come evolverà questa partita di scacchi internazionale.