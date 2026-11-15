Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avverte che Mosca impieghera la forza se l'Europa non trovera una posizione comune. Analisi delle dichiarazioni di Tass sulla guerra in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato durante un'intervista all'emittente Vesti, ripresa dall'agenzia di stampa russa Tass, che la Russia si sentira' obbligata a utilizzare la forza militare per raggiungere i propri obiettivi strategici. Tale situazione si verifichera' nel caso in cui non si aprissero prospettive concrete per una soluzione negoziata con l' Unione Europea. Le sue parole rappresentano un chiaro segnale delle tensioni attuali tra Mosca e le istituzioni occidentali.

Peskov avverte sull'impiego della forza

Il funzionario del Cremlino non ha fornito dettagli specifici sulle eventuali azioni militari o misure coercitive che la Russia potrebbe intraprendere in futuro. La sua comunicazione ha sottolineato la necessita' di un approccio determinato da parte del governo russo per tutelare gli interessi nazionali. La dichiarazione e' stata diffusa principalmente attraverso l'agenzia di stampa Tass, che ha riportato il contenuto dell'intervista originale.

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Divisioni europee rallentano i negoziati

Secondo Peskov, l'incapacita' dei Paesi europei di raggiungere rapidamente una posizione comune e' il principale ostacolo a un accordo pacifico. Ha attribuito queste difficolta' alle divisioni interne tra le nazioni del continente, che impediscono decisioni tempestive ed efficaci. Il portavoce ha sostenuto che se l'Unione Europea non dimostra una volonta' reale di pace, ogni tentativo di discussione risultera' inutile. Ha aggiunto che le fazioni diverse all'interno dell'alleanza europea rallentano l'intero processo decisionale internazionale.

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Mosca sfiducia l'Europa sui negoziati

Lo stesso Dmitry Peskov ha riconosciuto che prima o poi la Russia dovra' confrontarsi direttamente con i governi europei per definire la strada da seguire. Ha espresso dubbi sulla capacita' e sulla determinazione di Bruxelles di agire rapidamente, affermando che finora gli europei non ci sono riusciti. Il portavoce ha messo in discussione la volonta' reale dei Paesi europei di arrivare a una soluzione negoziata, chiedendo se desiderino davvero la pace. Ha ribadito che, in assenza di tale volonta', le discussioni diplomatiche sarebbero solo uno sforzo sprecato senza risultati concreti.