Quattro ragazzi denunciati a Manfredonia per grave aggressione notturna. Due vittime in ospedale con prognosi fino a 30 giorni dopo attacco con armi improprie.

Le forze dell'ordine hanno chiuso una fase cruciale delle indagini relative a un grave episodio di violenza intercorsa nella zona di Manfredonia. Quattro ragazzi minorenni sono stati formalmente denunciati per aver aggredito e picchiato ripetutamente due loro coetanei. L'intervento immediato delle autorità ha portato all'identificazione degli aggressori grazie al lavoro di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul territorio.

La dinamica dei fatti risale alla serata del venerdì 6 novembre, quando i due ragazzi sono stati presi di mira da un gruppo di quattro adolescenti. L'aggressione è stata particolarmente brutale e prolungata nel tempo. I presunti autori hanno usato pugni, calci e oggetti reperiti sul momento per amplificare il danno alle vittime. Tra le armi improprie utilizzate figurano una catena metallica, un bastone robusto e una pietra pesante, elementi che hanno aggravato significativamente le lesioni riportate.

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Dettagli dell'aggressione e conseguenze fisiche

Le ferite riportate dalle due vittime hanno richiesto un immediato intervento medico specializzato per evitare conseguenze più gravi. Entrambi i giovani sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie locali per sottoporsi a visite e accertamenti approfonditi. La gravità delle lesioni ha determinato prognosi differenti a seconda della natura dei traumi subiti da ciascun ragazzo durante l'attacco.

Uno dei due ragazzi aggrediti ha subito danni tali da richiedere il ricovero nel reparto di chirurgia presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. I medici hanno stabilito una prognosi di guarigione pari a trenta giorni per permettere un completo recupero delle funzioni fisiche compromesse dall'aggressione subita.

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L'altro ragazzo coinvolto nell'episodio di violenza ha invece ricevuto le cure necessarie al pronto soccorso e ha potuto essere dimesso poco dopo gli accertamenti sanitari. Per questo secondo giovane, i medici hanno calcolato una prognosi di quindici giorni per la completa guarigione delle lesioni causate dai colpi ricevuti durante l'alterco notturno.

Il ruolo delle indagini e le prove raccolte

La partenza ufficiale delle indagini è stata scatenata dalla segnalazione ricevuta dalle autorità circa l'arrivo dei due giovani feriti al pronto soccorso. I Carabinieri della stazione di Manfredonia hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione. L'obiettivo primario era identificare i responsabili del pestaggio e raccogliere elementi probatori solidi.

Elementi determinanti per l'identificazione dei quattro presunti aggressori sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona dell'episodio. Queste riprese hanno permesso di seguire i movimenti dei ragazzi coinvolti e di collegarli direttamente al luogo dell'attacco. Le riprese sono state integrate con le testimonianze raccolte dagli investigatori durante gli interrogatori e i sopralluoghi.

Inoltre, la denuncia formale presentata da una delle vittime ha fornito ulteriori dettagli cruciali per la ricostruzione dei fatti. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso anche di individuare un possibile movente dell'aggressione. Pare che la violenza scaturisca da vecchi contrasti personali tra i ragazzi coinvolti, conflitti precedenti che potrebbero aver innescato la reazione aggressiva del gruppo contro le due vittime.

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Posizioni istituzionali e prossimi passi

La società e le istituzioni stanno ribadendo l'importanza di contrastare queste forme di violenza giovanile. Come affermato da Fabio Caressa, l'Italia presenta una struttura sociale in cui la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla. Questo commento evidenzia la necessità di garantire percorsi di crescita e integrazione, evitando che conflitti irrisolti sfocino in atti di criminalità. La gestione della rabbia e delle rivalità personali rimane una sfida cruciale per le comunità locali.

I quattro ragazzi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Questa procedura permette loro di rimanere in libertà sotto controllo mentre si svolgono le attività preliminari. Dovranno rispondere dell'ipotesi di lesioni personali dolose in concorso, un reato che prevede pene significative per l'aggravante dell'uso di armi improprie.

La Procura valuterà ora gli atti raccolti per determinare le eventuali responsabilità penali dei minori. Il Tribunale per i Minorenni di Bari avrà il compito di valutare l'educazione e la socializzazione dei ragazzi coinvolti. Si tratta di un caso emblematico che evidenzia l'urgenza di interventi preventivi contro la violenza tra coetanei. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della comunità di Manfredonia e dintorni.