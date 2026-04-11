Pet Day: I Gatti Domandano, I Proprietari Eseguono – L'Amore Peloso Ordina su Deliveroo

L'analisi di Deliveroo rivela che i proprietari di gatti sono i clienti più attivi nella spesa online per animali domestici, ordinando cibo e prodotti per i felini con una frequenza doppia rispetto ai proprietari di cani. Il Pet Day evidenzia la crescente importanza del benessere animale e la comodità della consegna a domicilio.

I gatti hanno personale di servizio, mentre i cani hanno un padrone. Questa frase, celebre tra chi condivide la vita con un felino, descrive perfettamente la dedizione e la disponibilità che i proprietari di gatti dimostrano per soddisfare le esigenze dei loro amici a quattro zampe.

L'analisi condotta da Deliveroo in occasione del Pet Day, la giornata dedicata agli animali domestici celebrata l'11 aprile, conferma questa tendenza, rivelando che i proprietari di gatti sono i più assidui utilizzatori della piattaforma di consegne a domicilio per l'acquisto di cibo per animali. L'azienda, che ha lanciato la sua sezione dedicata al cibo per animali un anno fa, ha riscontrato che negli ultimi 12 mesi gli ordini di prodotti per gatti hanno superato di gran lunga quelli per cani, quasi raddoppiandoli, evidenziando una preferenza marcata verso i felini e un investimento maggiore nel loro benessere e nella loro alimentazione. Questo dato sottolinea un cambiamento significativo nel rapporto tra umani e animali domestici, con un crescente interesse verso la cura e il comfort dei nostri compagni pelosi, e un conseguente aumento della spesa dedicata al loro mantenimento. \Ma chi sono i clienti che ordinano cibo online per i propri animali domestici? L'identikit del consumatore tipo rivela un proprietario che cerca di conciliare gli impegni lavorativi e quotidiani con il tempo necessario per prendersi cura del proprio animale. Si tratta di un cliente pratico e consapevole, che trova nella consegna a domicilio un modo per risparmiare tempo prezioso. Oltre alla comodità, un altro aspetto chiave è l'attenzione al benessere dell'animale: chi sceglie questo canale cerca qualità, varietà e un'offerta specializzata, capace di rispondere alle esigenze specifiche del proprio gatto o cane, spesso molto esigenti. Un esempio emblematico è rappresentato dal cliente più affezionato di Deliveroo nel settore degli ordini per animali, che nel 2026 ha effettuato un numero record di oltre 40 consegne nei primi tre mesi dell'anno, dimostrando un'elevata frequenza e un forte legame con il servizio. Questo sottolinea come la consegna a domicilio sia diventata una soluzione sempre più popolare e affidabile per l'acquisto di cibo e altri prodotti per animali, integrandosi perfettamente nella routine quotidiana dei proprietari. \L'inclusione degli animali domestici nella sfera familiare è un fenomeno in costante crescita. L'idea di famiglia, infatti, si estende sempre più spesso anche ai nostri amici a quattro zampe, come dimostra l'aumento delle spese e dell'organizzazione dei pasti che riguardano anche le esigenze dei pet. Il Rapporto Italia 2025 di Eurispes ha confermato questa tendenza, rivelando che il 40,5% degli italiani possiede almeno un animale domestico, con una crescita rispetto all'anno precedente. Il mantenimento di un animale domestico implica spese mensili costanti e, in molti casi, anche la stipula di polizze assicurative per tutelarli. Questi sono segnali concreti di un'evoluzione nel rapporto tra umani e animali, che da semplici 'animali da compagnia' sono diventati membri a pieno titolo delle famiglie italiane. Secondo il rapporto Assalco-Zoomark del 2025, in Italia la popolazione di animali domestici è di 65 milioni, con 9 milioni di cani e 11,9 milioni di gatti. Il settore dell'alimentazione per cani e gatti ha superato i 3,1 miliardi di euro nel 2024, mentre quello degli accessori ha raggiunto gli 83,7 milioni di euro. In questo contesto, non sorprende che la tendenza all'acquisto online di prodotti per animali si rafforzi, soprattutto in occasione del Pet Day, un'opportunità per celebrare l'amicizia tra umani e animali e promuovere una cura responsabile e attenta, che include anche coccole e attenzioni





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