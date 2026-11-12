Pete Hegseth e staff rimproverati al Mausoleo del Milite Ignoto ad Arlington

Il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth è stato richiamato dal silenzio dai guardiani del cimitero nazionale di Arlington dopo un episodio di disinvoltura non rispettosa.

L'episodio ha avuto luogo il 11 novembre, in concomitanza con le celebrazioni del Veterans Day, quando il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si trovava presso il cimitero nazionale di Arlington per rendere omaggio ai caduti. La figura del Segretario alla Difesa USA è rimasta al centro di un intenso dibattito pubblico e polemico sui social media dopo che il suo gruppo, compreso lo staff ufficiale, è stato interpellato da un militare di guardia.

Il contesto cerimoniale del 11 novembre

L'evento si è svolto subito al termine delle tradizionali cerimonie ufficiali per il Veterans Day. Pete Hegseth, accompagnato dalla moglie Jennifer, ha partecipato alla visita al Mausoleo del Milite Ignoto insieme a Ricky Buria, capo dello staff, Patrick Weaver, vice capo dello staff, e Tami Radabaugh, consigliera senior. Il gruppo si è posizionato per le fotografie di rito davanti al monumento sacro, un'azione che ha preceduto la risalita delle scale del memoriale, momento in cui si è verificata la controversa interazione.

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La reazione della sentinella al mausoleo

Le telecamere della Cnn hanno catturato il momento esatto in cui i microfoni hanno intercettato membri del gruppo che parlavano ad alta voce e ridevano. Una sentinella che presidia il monumento ha immediatamente interloquito con tono autoritario, gridando: "Tutti i visitatori sono tenuti a mantenere un'atmosfera di silenzio e rispetto in ogni momento". Questa frase è stata diffusa come simbolo della violazione delle regole di decoro imposte dal sito storico.

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Impatto mediatico e posizione del Department of Defense

La clip virale ha generato imbarazzo generale e ha innescato una rapida reazione da parte delle istituzioni competenti. L'incidente ha portato alla luce le rigide norme di comportamento vigenti nel cimitero nazionale di Arlington, dove il rispetto verso i caduti è considerato prioritario rispetto alla presenza di dignitari in carica. Pete Hegseth e il suo team hanno dovuto affrontare un'ondata di critiche per aver violato le aspettative di serietà richieste da un luogo di tale significato simbolico per la nazione americana.

Conseguenze e prossimi passi per il Segretario alla Difesa

Non sono stati indicati procedimenti disciplinari ufficiali immediati, ma l'episodio influenzerà la percezione pubblica delle azioni di Pete Hegseth nei prossimi mesi. Il Department of Defense USA monitora attentamente l'immagine pubblica dei suoi leader per garantire che rispecchino i valori di rispetto istituzionale. Gli osservatori politici seguono ora le eventuali dichiarazioni di scusa o le misure correttive che potrebbero essere adottate per ripristinare la credibilità istituzionale presso il pubblico americano.