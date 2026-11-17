Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth visiterà Bogotá mercoledì 18 novembre 2026 per consegnare un aereo militare alla Colombia e discutere di sicurezza regionale.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth si recherà in Colombia mercoledì 18 novembre 2026 per consegnare equipaggiamento militare alle forze armate colombiane e discutere di cooperazione in materia di sicurezza. Ad annunciarlo è stato martedì 17 novembre il ministro della Difesa colombiano Jorge Eduardo Mora, che ne ha riferito davanti al Congresso del paese.

Durante la visita a Bogotá, Hegseth consegnerà un primo velivolo Hercules C-130 alle forze armate colombiane. Mora ha inoltre affermato che, a suo giudizio, ne arriveranno altri due. La tappa colombiana fa parte di un viaggio in America Latina che il Pentagono non ha annunciato pubblicamente.

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Il ruolo di Washington nella lotta al narcotraffico

Gli Stati Uniti sono il principale alleato della Colombia nella lotta contro il traffico di droga e i gruppi armati illegali. Secondo quanto riportato, l'insurrezione armata, che dura da decenni, ha causato la morte di circa 450.000 persone e lo sfollamento di milioni di altre.

Nell'agosto 2026 la Colombia ha aderito allo Shield of the Americas, un'iniziativa militare multinazionale guidata dagli Stati Uniti che mira a combattere i cartelli della droga e altri attori criminali transnazionali. L'adesione rafforza dunque il quadro di cooperazione tra Bogotá e Washington, proprio mentre il ministro Mora chiede un sostegno continuativo.

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Le dichiarazioni di Mora e Hegseth

Il ministro Mora ha sostenuto che gli Stati Uniti devono continuare a sostenere la Colombia nel ripristinare la sicurezza dei cittadini colombiani. Ha indicato come ulteriori temi di discussione altre questioni di interesse comune legate alla cooperazione bilaterale.

Hegseth, in un video pubblicato dal Pentagono dal quartier generale del Comando Sud a Miami, ha dichiarato che l'obiettivo è agire in modo deciso ed eliminare il nemico, ovvero le organizzazioni terroristiche designate che stanno devastando i paesi della regione e le comunità statunitensi. Il Comando Sud sovrintende alle operazioni militari americane in America Latina.

Possibile tappa in Venezuela e prossimi passi

Secondo i media regionali, Hegseth avrebbe in programma una visita in Venezuela dopo la tappa in Colombia, notizia che Reuters non è riuscita a confermare. Il Pentagono non ha risposto immediatamente alle richieste di commento sul viaggio.

Martedì in tarda serata Hegseth ha pubblicato sui social media una foto che lo ritrae in visita al Comando Sud a Miami. Il Pentagono non aveva annunciato pubblicamente nemmeno questa tappa statunitense del suo itinerario.

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Per la popolazione colombiana, la consegna del primo C-130 e l'arrivo dei due velivoli previsti dal ministro Mora segnano il passo concreto della cooperazione militare. Le tempistiche dei successivi trasferimenti non sono indicate nelle dichiarazioni diffuse finora, e la reale ricaduta operativa dipenderà dagli sviluppi della visita del 18 novembre 2026.