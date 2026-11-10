Pete Hegseth, la Camera Usa blocca l'impeachment contro il segretario alla Difesa

La Camera Usa a maggioranza repubblicana blocca di fatto l'impeachment di Pete Hegseth con una mozione procedurale del 10 novembre.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha di fatto bloccato il tentativo di mettere sotto accusa il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il voto su una mozione procedurale si è svolto martedì 10 novembre, poche ore dopo che Hegseth aveva definito una farsa gli sforzi per metterlo sotto accusa.

La mossa concede a Hegseth più tempo alla guida del Pentagono, prima che i democratici assumano il controllo del Congresso l'anno prossimo e possano tentare nuovamente l'impeachment. I democratici hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni di metà mandato della settimana precedente, favoriti dalla rabbia degli elettori per la guerra contro l'Iran.

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Come la mozione procedurale ha bloccato l'impeachment

La mozione approvata dai repubblicani deferisce otto capi d'accusa alla Commissione Giustizia della Camera. Thomas Massie, deputato repubblicano del Kentucky in scadenza di mandato e promotore della messa sotto accusa, ha avvertito che questa procedura avrebbe di fatto affossato l'iniziativa.

Massie aveva cercato di raccogliere voti tra i repubblicani scontenti delle politiche di Hegseth e diffidenti nei confronti dell'impopolarità della guerra in Iran. I democratici avevano espresso un forte sostegno all'impeachment e hanno cercato di aiutare Massie a spianare la strada verso una votazione decisiva.

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Se la procedura fosse andata avanti, Hegseth sarebbe stato il primo segretario alla Difesa degli Stati Uniti a subire un impeachment. L'ultimo caso di un civile al vertice dell'esercito americano messo sotto accusa risale al 1876, quando fu coinvolto William Belknap, che all'epoca ricopriva il titolo di segretario alla Guerra.

Le posizioni di Hegseth, Trump e dei democratici

Hegseth ha definito la messa sotto accusa una farsa e ha difeso con tono di sfida il proprio operato al vertice del Pentagono. Ha sostenuto che i suoi ordini alle forze statunitensi sono stati legittimi, nonostante le accuse di Massie di 'high crimes and misdemeanors' legate alla guerra stessa e al raid militare statunitense di gennaio per rovesciare il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Hegseth ha difeso ripetutamente il conflitto, definendo il presidente Donald Trump coraggioso e affermando che le forze militari iraniane sono state lasciate in rovina. Il capo del Pentagono si è presentato anche come il responsabile di un rinnovamento dell'esercito, che secondo lui era troppo debole e 'woke' quando ha assunto l'incarico l'anno scorso.

Il leader democratico alla Camera Hakeem Jeffries ha attaccato Hegseth lunedì, accusandolo di aver abusato del proprio potere e di aver minato la sicurezza nazionale americana. Jeffries lo ha definito l'architetto di una guerra di scelta sconsiderata e costosa, che ha giudicato un fallimento.

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Trump ha ribadito il proprio sostegno a Hegseth in un post sul social Truth Social, pubblicato subito dopo la conclusione del briefing al Pentagono. Nel messaggio ha assegnato a Hegseth un 'A PLUS, PLUS, PLUS' per la difesa contro Massie, che ha definito un ex deputato disgruntled, arrabbiato e sconfitto, un TOTAL LOSER.

Impatto politico e prossimi passi dell'impeachment

Con la mozione approvata, il tentativo di impeachment è di fatto fermo, mentre dal prossimo anno il Congresso sarà controllato dai democratici. Il quadro politico resta aperto a una nuova iniziativa, che i democratici potrebbero avviare una volta insediati nella nuova maggioranza.

Per i cittadini la questione riguarda la direzione della politica militare e il costo di un conflitto che, secondo la ricostruzione Reuters, si è trasformato in uno stallo concentrato sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il nome del Dipartimento della Difesa, invece, non dipende dal presidente Trump, che non può modificarlo senza l'approvazione del Congresso.

Il titolo di segretario alla Guerra, che Hegseth usa per sé nell'ambito del suo tentativo di ribattezzare le forze armate, resta quindi legato a una decisione parlamentare. Gli elementi da seguire sono il percorso dei capi d'accusa alla Commissione Giustizia e la composizione della nuova Camera che entrerà in carica l'anno prossimo.