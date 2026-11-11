Pete Hegseth salvo dall'accusa: le ragioni del voto repubblicano

Il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth evita la destituzione grazie al blocco dei repubblicani guidati da Trump. Analisi delle accuse e prospettive per il nuovo Congresso.

Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha sopravvissuto a un tentativo di destituzione nella notte, confermandosi come la prima vittima sacrificale potenziale del trumpismo in difficoltà. La procedura per metterlo in stato d'accusa è stata avviata non dai democratici, ma dal parlamentare repubblicano Thomas Massie, eletto nel Kentucky alla Camera dei Rappresentanti. Questa mossa inaspettata ha scatenato una reazione immediata all'interno della maggioranza uscente, che ha fatto fronte compatto per bloccare l'iniziativa contro il ministro più criticato dell'amministrazione.

Le motivazioni del conflitto interno

Thomas Massie ha i suoi specifici motivi personali per avercela con Hegseth, legati principalmente alle primarie repubblicane perse lo scorso anno. Il rappresentante sostiene che Hegseth si sia opposto fermamente alla guerra contro l'Iran, una posizione che Massie ritiene abbia contribuito a fargli perdere le elezioni primarie a beneficio di un candidato più leale alla linea del partito. Di conseguenza, Massie non farà parte del prossimo Congresso statunitense, uscendo dalla scena politica proprio mentre cerca vendetta istituzionale.

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L'atteggiamento definito ribelle di Massie spiega perfettamente perché i repubblicani, che mantengono la maggioranza nel Congresso uscente e resteranno in carica fino a gennaio, abbiano fatto quadrato intorno a Hegseth. Donald Trump è intervenuto personalmente sulla questione, chiedendo esplicitamente ai legislatori repubblicani di bloccare la procedura di impeachment. Questo intervento diretto del presidente ha trasformato una disputa interna in una prova di fedeltà al leadership, evitando che la faccenda diventasse un problema pubblico maggiore prima del cambio di gestione.

Accuse costituzionali e controversie militari

Pete Hegseth è accusato formalmente di aver scatenato illegalmente la guerra contro l'Iran ignorando deliberatamente il parere del Congresso, violando così i poteri costituzionali americani. Inoltre, gli vengono imputati atti di guerra illegali compiuti contro alcune imbarcazioni nel mar dei Caraibi e contro il capo di uno Stato straniero, il venezuelano Nicolás Maduro. In sostanza, l'accusa principale verte sulla presunta violazione della Costituzione degli Stati Uniti da parte del titolare del Dipartimento della Difesa.

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Fin dal suo ingresso nel governo federale, Hegseth è stato bersaglio costante di attacchi politici e professionali. I commentatori politici ritenevano che, nel complesso, Donald Trump fosse tornato al potere più preparato rispetto alla sua prima presidenza, ma la nomina di Hegseth è subito apparsa come una nota stonata in un quadro altrimenti coerente. La sua figura rappresenta un punto di frattura evidente tra la retorica elettorale e la gestione tecnica delle forze armate nazionali.

Profilo inadeguato e posizioni divisive

Ex presentatore dell'emittente populista Fox News ed ex soldato in Afghanistan e Iraq, Hegseth sembrava del tutto inadeguato a gestire un bilancio militare da mille miliardi di dollari e l'esercito più potente del mondo. All'interno della gerarchia militare, ha moltiplicato le dichiarazioni polemiche contro la diversità, definendola un concetto marxista. Ha attaccato frontalmente i militari transgender e le donne, sostenendo apertamente che il testosterone sia un fattore determinante per la preparazione militare, opinioni che hanno alienato molti settori tradizionali dell'establishment difensivo.

Hegseth è risultata essere la persona dell'amministrazione più fedele a Donald Trump, una caratteristica che è diventata un'aggravante significativa per i suoi accusatori politici. Secondo il resoconto del New York Times, durante la riunione segreta alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu, Hegseth aveva sostenuto incondizionatamente la decisione del presidente di scatenare una guerra contro l'Iran. Mentre Marco Rubio aveva definito bullshit il piano israeliano e il vicepresidente J.D. Vance continuava a ripetere la sua opposizione, solo Hegseth si era mostrato entusiasta e allineato.

Reazioni critiche e prossimi passi politici

Il giudizio più severo su Hegseth è arrivato da Nancy Lacore, ex viceammiraglia della flotta statunitense rimossa dall'incarico dallo stesso segretario ed eletta al Congresso la settimana scorsa. La nuova parlamentare ha dichiarato senza mezzi termini che Pete Hegseth è il ministro meno qualificato che questo paese abbia mai avuto. Le sue parole riflettono il malcontento crescente tra gli esperti militari e i veterani che vedono nella sua gestione una minaccia alla professionalità delle forze armate.

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Se a gennaio gli attacchi riprenderanno in un Congresso a maggioranza democratica, Donald Trump dovrà chiedersi se valga la pena battersi per salvare Hegseth o se sacrificarlo per proteggere la presidenza nei prossimi due anni. Questa prima schermaglia dà un'idea chiara di quello che verrà, evidenziando come la lealtà personale possa scontrarsi con le responsabilità istituzionali. I democratici hanno tutta l'intenzione, da gennaio, di attaccare questo ministro così trumpiano da sembrare una caricatura, preparando il terreno per un confronto politico molto più aspro nel nuovo ciclo legislativo.