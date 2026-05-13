Peter Jackson Receives Standing Ovation at Cannes Film Festival

Peter Jackson, the director of The Lord of the Rings and King Kong trilogies, received a standing ovation at the Cannes Film Festival for his career achievement award.

Il regista dei mostri buoni e degli spiriti, degli sguardi compassionevoli, il maestro del Signore degli anelli, Peter Jackson , è stato accolto a Cannes con una standing ovation.

Non solo alla consegna della Palma d’oro alla carriera dalle mani del suo Frodo, Elijah Wood; ma anche dai fortunati che sono riusciti ad accappararsi un biglietto per l’incontro con il regista premio Oscar nella sala Debussy del Festival di Cannes per un incontro con il pubblico. Con la giacca di velluto marrone di una taglia in meno di quella che sarebbe stata necessaria, una camicia color vinaccia sopra i pantaloni marroni e le scarpe da trekking - il tutto frusto e liso -, Jackson riceve la standing ovation dei fan con imbarazzo.

E non è una posa. Il giorno prima, nello smoking con la vita bassa e la pancia strabordante, i pochi capelli lunghi - che sul tapis rouge si alzavano al vento -, si vedeva che era in forte disagio.

Lo stesso che poi lo ha rapito nel discorso a braccio che ha fatto sul palco dopo la visione di un montaggio dei suoi film più famosi, da Fuori di testa (1987) a Splatters - Gli schizzacervelli (1992), a Creature del cielo (1994), a Sospesi nel tempo (1996), alla saga del Signore degli Anelli, a King Kong (2005)y, alla miniserie tv The Beatles: Get Back (2021). Ieri sul palco del Grand Auditorium Louis Lumière ha, infatti, scherzato sul miracolo di tenere in mano la preziosa statuetta con la Palma.

«Non realizzo film da Palma d’Oro, è una sorpresa assolutamente straordinaria e un onore incredibile. Sono stato a Cannes solo due volte prima d’ora, ma entrambe le volte che ci sono venuto, si è trattato di una tappa importante della mia carriera». Durante l’incontro di oggi con un pubblico più ristretto Jackson appare più rilassato, non tartaglia più come aveva fatto la sera prima. In sala c’è Elijah Wood, e cerca di accogliere gli applausi schermendosi.

Poi cerca di dare via all’incontro per sedare i battimani e spiega con gli occhi al cielo.

«Un film è chimica davanti e dietro lo schermo», raccontando il suo amore per l’horror che fa anche ridere, l’amore per la paura, il senso del grottesco e la passione per Buster Keaton. «Faccio i film che amo vedere» Jackson ripercorre volentieri gli esordi, quando per realizzare Fuori di testa aveva impiegato quattro anni di lavoro durante i week end.

«Per un esordiente girare un horror è la via più facile, è possibile girarli senza sceneggiatura e più li fai esagerati e meglio. Ma per me le possibilità per diventare un regista erano molto vicine a quelle di diventare danzatrice del ventre e campione olimpico di salto in alto». Poi racconta il primo impatto con il festival di Cannes dove era venuto per Fuori di testa.

«Arrivavo dalla Nuova Zelanda e avevo fatto tutto quello che era necessario, compilato i moduli in maniera impeccabile e quindi vado a fare la fila per ritirare l’accredito. E lì mi rendo conto che ritirare il badge è come vincere il biglietto per Willy Wonka. Poi mi dirigo verso il Palais e vengo fermato dalle guardie di sicurezza e rispedito fuori perché sono in pantaloni corti». Poi Jackson parla del suo amore per King Kong.

«Sono cresciuto negli anni 60 e quando abbiamo comprato la televisione inizialmente mi sono innamorato della serie Thunderbirds . Poi quando avevo 9 anni alla tivù hanno dato King Kong del 1933. L’ho amato da subito ma non c’era la storia d’amore. King Kong è innamorato di Fay Wray, ma lei grida tutto il tempo.

Così ho voluto che nella nostra versione ci fosse un po’ di amore da entrambe le parti. Da quella visione però ho capito che mi ero innamorato del cinema e che volevo realizzare film così. I miei genitori avevano a casa una macchina da presa e ho cominciato a realizzare piccoli film di animazione». Poi si arriva al capitolo Signore degli Anelli 13 Oscar per ( Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re ) la platea si scalda.

«Quando ho iniziato a lavorare al primo capitolo non avrei mai pensato di stare su questa storia per 25 anni. Una delle cose che mi piacciono dei film è che rimangono nell’aria in modo strano. Ho letto naturalmente Tolkien, ma in realtà questo film è nato in modo casuale. Girando Sospesi nel tempo ci siamo accorti che avevamo costruito una compagnia di effetti visivi e avevamo circa 30 computer con 30 membri di squadra che facevano effetti CG.

Quando il film è finito non volevamo perdere queste persone e stavamo pensando a un film per mantenere questa infrastruttura e l’unica soluzione era creare un fantasy. Abbiamo iniziato a scrivere una storia originale, ma ogni volta saltava fuori Il signore degli anelli e allora... » Poi ha un moto di riconoscenza verso Elijah Wood.

«Senza di lui, senza il suo ottimismo, il suo atteggiamento sempre positivo non avremmo potuto fare un film del genere. Non ne sapevamo abbastanza per essere impauriti. Lui mi ha aiutato a fare film con la sua energia ottimistic





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