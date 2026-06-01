Peter Obi si ricandida alle presidenziali in Nigeria

Il politico nigeriano Peter Obi ha dichiarato di volersi ricandidare alle presidenziali di gennaio dopo aver vinto la nomination del suo partito. Obi è stato dichiarato vincitore delle primarie del Congresso Democratico della Nigeria domenica.

Il politico nigeriano Peter Obi ha dichiarato di volersi ricandidare alle presidenziali di gennaio dopo aver vinto la nomination del suo partito, dando vita a un'altra competizione tra l'attuale presidente Bola Tinubu e un' opposizione divisa .

Obi è stato dichiarato vincitore delle primarie del Congresso Democratico della Nigeria domenica, meno di un mese dopo aver abbandonato un'alleanza che aveva cercato di creare un unico sfidante dell'opposizione. L'accettazione da parte di Obi - che è arrivato terzo alle ultime elezioni dopo aver galvanizzato i giovani elettori - ha colpito le speranze di alcuni sostenitori dell'opposizione di un suo ritorno nella coalizione.

Prepara il terreno per la ripetizione della competizione a tre del 2023, che probabilmente metterà alla prova se la rabbia dell'opinione pubblica per l'aumento del costo della vita e l'insicurezza si tradurrà in voti contro Tinubu, o se il voto anti-governativo sarà ancora una volta diviso. La Nigeria è alle prese con crisi di sicurezza sovrapposte che vanno ben oltre l'insurrezione jihadista nel nord-est, dove Boko Haram e la Provincia dell'Africa occidentale dello Stato islamico conducono un conflitto da più di 15 anni.

Nel nord-ovest, bande pesantemente armate, note localmente come banditi, compiono rapimenti di massa a scopo di riscatto e incursioni in villaggi e scuole, mentre negli Stati del centro-nord si sono verificate violenze ricorrenti legate a dispute per la terra e le vie di pascolo. I cittadini nigeriani sono preoccupati per l'aumento dei prezzi del carburante e dell'elettricità, che ha ridotto le loro entrate e risparmi.

La decisione di Obi di ricandidarsi alle presidenziali potrebbe influenzare la scelta dei votanti e potrebbe essere un fattore importante per la vittoria o la sconfitta di Tinubu





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