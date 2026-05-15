Peter Parker, l'eredità di Spider-Man e la storia di tahmin food_web

Il film segue la storia di un supereroe che nasconde sotto la maschera una vita ordina-re, tra avere una promessa al padre di salvarne la fidanzata, GWen, e l'amore che prova per lei, uno scontro di cui non riesce a trovare una soluzione, esponendo chi ama a un pericolo reale. La figura materna di Peter, che lo ha cresciuto dopo la scomparsa dei suoi genitori, custodisce dei segreti sul passato della famiglia Parker, la sua forza silenziosa. La storia, che si apre e chiude con una scena d'azione, introduce il protagonista del film come ingegnere della Oscorp, ossessionato da Spider-Man dopo che l'eroe lo ha salvato durante un incidente. La storia, che si interrompe senza una conclusione, presenta il cattivo principale del film e introduce il protagonista secondary con la sua introduzione che gli è stata anticipata da una scena d'azione. Il risvolto positivo della storia è l'amore e la speranza che Peter prova per la sua famiglia, la conquista di una grande opportunità, nonostante i suoi conflitti tra le sue dualità.

Va in onda su Italia 1, venerdì 15 maggio, il film del 2014 diretto da Marc Webb, sequel del film The Amazing Spider-Man, su Italia 1 venerdì 15 maggio.

Peter, un ragazzo di New York, nasconde sotto la divisa da supereroe una vita ordinaria fatta di insicurezze e sensi di colpa. Nel film è diviso tra la promessa fatta al padre di Gwen di tenerla al sicuro e l'amore che prova per lei, un conflitto che non riesce a risolvere. Ogni volta che indossa la maschera sa di esporre chi ama a un pericolo reale.

La fidanzata di Peter, brillante e determinata, alle prese con una grande opportunità: un tirocinio a Oxford che la porterebbe lontano da New York (e da Spider-Man). Non è un personaggio passivo: sa della doppia vita di Peter, la accetta, e prende le sue decisioni in modo autonomo. Un ingegnere della Oscorp, invisibile agli occhi di tutti, ossessionato da Spider-Man dopo che l'eroe lo ha salvato durante un incidente.

Quando cade in una vasca piena di anguille elettriche e ne esce trasformato in un essere capace di generare energia pura, l'amore si trasforma in odio. Il figlio di Norman Osborn, fondatore della Oscorp, che torna a New York dopo anni di assenza per scoprire di aver ereditato dal padre una malattia genetica degenerativa. Convinto che il sangue di Spider-Man possa salvarlo, chiede aiuto a Peter, che però non può accontentarlo.

La frustrazione si trasforma in rabbia, e Harry scivola verso la follia fino a diventare il Green Goblin. La figura materna di Peter, che lo ha cresciuto dopo la scomparsa dei suoi genitori, appare soprattutto nei momenti di quiete domestica, che fungono da contrappeso alle sequenze d'azione. La sua разговора нЃ nimicosa nЃbeti bene visto. Dell'episodio criminale russo brutale e vociante che apre e chiude il film in due scene separate quasi slegate dal resto della storia.

Nella sequenza finale indossa una tuta meccanica corazzata ispirata al Rhino dei fumetti, trasformandosi nel pretesto per un epilogo che avrebbe dovuto anticipare sviluppi mai arrivati





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